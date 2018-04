SportBild scrive che il club bavarese avrebbe scelto l'attuale tecnico dell'Eintracht Francoforte come successore di Jupp Heynckes.

12 apr 2018

Il Bayern Monaco avrebbe deciso di affidare la panchina a Niko Kovac per la prossima stagione. Lo scrive SportBild, secondo cui il club bavarese avrebbe già trovato l'accordo con l'attuale tecnico dell'Eintracht Francoforte, quinto in Bundesliga a -2 dalla zona Champions Legue.

Kovac, che ha vestito da giocatore la maglia del Bayern dal 2001 al 2003 vincendo un campionato e una Coppa di Germania, è quindi in pole per succedere a Jupp Heynckes che a fine stagione tornerà in pensione.

Il 46enne croato, ex ct della Nazionale balcanica, ha ancora un anno di contratto con l'Eintracht, ma sembra destinato a interrompere il rapporto a giugno prossimo per approdare sulla panchina dei bavaresi. La dirigenza del club campione di Germania aveva messo anche gli occhi su Tomas Tuchel, fino allo scorso maggio allenatore del Borussia Dortmund, destinato però a volare in Francia per guidare il PSG.