Un ragazzo giamaicano ha fatto una scommessa multipla da 1000 dollari e ha inserito per sbaglio la vittoria della Roma: un errore che si è rivelato molto redditizio.

3 ore fa

Non credeva nella rimonta della Roma contro il Barcellona, un po' come Pallotta secondo cui chi pensava di vincere 3-0 "non ha tutte le rotelle a posto". Un ragazzo giamaicano voleva puntare sulla squadra di Valverde, sicuro che dopo il 4-1 del Camp Nou il passaggio alle semifinali fosse scontato. Ma al momento di fare la sua scommessa multipla da 1000 dollari presso l'agenzia JustBet Sports Bet, qualcosa è andato storto. Per errore ha infatti puntato sulla vittoria dei giallorossi e se n'è accorto troppo tardi, quando ormai il match era iniziato e non poteva più modificare la sua giocata. Com'è andata a finire ormai è cosa nota, la Roma ha vinto e il nostro sbadato quanto fortunato scommettitore ha vinto la bellezza di 52,623 dollari, più di 42mila euro.