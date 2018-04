La straordinaria impresa dei giallorossi contro il Barcellona non è solo sportva ma anche economica.

9 ore fa di Elmar Bergonzini

Non è solo un'impresa sportiva. La magica rimonta della Roma contro il Barcellona vale tantissimo anche dal punto di vista economico. Specie perché i giallorossi avevano qualche problema di bilancio e la Uefa li teneva d'occhio.

Le casse della Roma, a dirla tutta, ieri avevano vinto prima ancora del fischio d'inizio. Gli oltre cinque milioni di euro incassati al botteghino erano già più che sufficienti per sorridere, ma resteranno spicci in confronto a quanto frutterà il passaggio del turno.

Tutto dipenderà anche dalla Juventus, perché i ricavi europei vanno divisi per le squadre di una stessa lega in base ai rispettivi piazzamenti. Se la Juventus dovesse eliminare il Real Madrid, alla Roma spetterebbe di meno; se al contrario saranno gli spagnoli a qualificarsi, i giallorossi sarebbero i migliori della Serie A e quindi guadagnerebbero di più.

Roma, quanto vale l'accesso alle semifinali di Champions League?

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, fino ad oggi Juventus e Roma, arrivando fino ai quarti di finale di Champions League, hanno incassato rispettivamente 79,4 e 71,1 milioni di euro. Se i bianconeri stasera non dovessero riuscire a ribaltare il risultato, la squadra di Di Francesco giocherebbe (come minimo) due partite più di quella di Allegri nella massima competizione europea e avrebbero quindi diritto a una fetta maggiore del montepremi che verrà suddiviso fra i club italiani.

Manolas esulta dopo il gol del 3-0

Alla Roma inoltre spettano 7,5 milioni di premio per il passaggio del turno. I giallorossi passano quindi dai 71,1 milioni già guadagnati a 78,6 milioni, che con gli altri 850mila euro dovuti alla vittoria fanno 79,45 milioni. Se la Juventuss venisse eliminata si arriverebbe a 81,02 milioni. Più eventuali ulteriori premi e (quello è sicuro) un altro lauto incasso dal botteghino. Per questo la magica rimonta della Roma non è solo un'impresa sportiva.