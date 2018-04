Lo annuncia il sindaco Virginia Raggi al termine di un incontro con il presidente giallorosso.

un'ora fa

Nell'euforia generale il presidente della Roma James Pallotta si è recato a Piazza del Popolo e si è tuffato nella fontana. Nella giornata odierna il patron dei giallorossi ha chiamato il sindaco Virginia Raggi e si è scusato per il gesto assicurando che pagherà la multa prevista per chi si fa il bagno nelle fontane. In Campidoglio poi c'è stato un incontro cordiale tra i due, al termine del quale il primo cittadino ha dichiarato:

Ci tengo a ringraziare il presidente James Pallotta che dopo essersi tuffato nella fontana di Piazza del Popolo ha deciso di donare 230mila euro per restaurare la fontana del Pantheon. Si tratta di un gesto estremamente generoso e per questo lo ringrazio ancora

Sullo stadio della Roma ha detto: