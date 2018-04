Dall'irrefrenabile entusiasmo del social media manager giallorosso ai complimenti di Juve, Inter e Milan e Carlo Verdone che posta con un video su Facebook tutta la sua felicità.

Una vittoria pazzesca, una di quelle che resteranno impresse per sempre nella mente di chi ama questo sport fantastico. Una città intera in festa, la gioia incontenibile sugli spalti e... sui social! Già, la vittoria della Roma è stata celebrata anche lì come è giusto che sia di questi tempi.

La squadra di Di Francesco ha fatto il colpaccio. Una notte da sogno, un 3-0 senza appello ai titani del Barcellona che manda la Roma in paradiso. Ci hanno creduto i calciatori, De Rossi in primis che a fine partita ha detto che quando ha visto l'Olimpico così stracolmo di gente ha detto alla squadra che se ci credevano i tifosi, avevano l'obbligo morale di crederci anche loro e così è accaduto.

Al fischio finale sono impazziti tutti: tifosi, appassionati di questo magico sport e addetti ai lavori. Ma le reazioni più belle sono arrivate non solo dall'interno dell'Olimpico, ma anche sui social dove chiunque, anche Milan, Inter e Juventus, ha tributato il doveroso omaggio all'impresa fantastica dei giallorossi. Tutti pronti a complimentarsi con un tweet per la magica impresa che la Roma ha compiuto stasera ribaltando il 4-1 dell'andata al Camp Nou con un 3-0 firmato Dzeko, De Rossi e Manolas.

Le reazioni social alla vittoria della Roma: impazzisce il social media manager giallorosso

Tanti i complimenti piovuti sulla squadra di Di Francesco che in una notte di un mercoledì sera di Champions League ha indossato l'armatura e, spinta anche dal grandissimo tifo del suo popolo, ha combattuto come un vero gladiatore e ha portato a casa il risultato più insperato, ma anche il più bello: il passaggio del turno.

Sui social hanno perso il controllo un po' tutti anche e soprattutto il social media manager della società giallorossa che a fine partita sembra essere crollato di gioia sulla tastiera scrivendo questo tweet:

Gioia sì, ma anche il riconoscimento di un'impresa che arriva da chi non ti aspetti: dalle rivali di sempre come la Juventus, l'Inter e il Milan che hanno prontamente tweettato, al fischio finale, i loro complimenti alla società capitolina per quella che resterà per sempre una pagina indelebile nell'enciclopedia del calcio. Un'impresa, quella di ribaltare tre gol di svantaggio, riuscita prima solo al Deportivo e allo stesso Barcellona.

Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di #UCL — JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2018

👏🏻 Ammazza oh @OfficialASRoma. Complimenti per questa grande prestazione! #UCL — AC Milan (@acmilan) April 10, 2018

Non ha voluto mancare alla gioia del suo popolo anche il capitano storico della Roma, Francesco Totti. Anche lui come tutti al fischio finale è impazzito di gioia sugli spalti e poi sui social dove ha celebrato la grande impresa dei suoi ragazzi, della sua squadra del cuore:

È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma 🧡❤️ #RomaBarcellona — Francesco Totti (@Totti) April 10, 2018

Divertente e per nulla banale anche l'esultanza social di un tifoso DOC della Roma, Carlo Verdone che ha postato un video sulla sua pagina Facebook dove mostra tutto il suo entusiasmo e la sua felicità. E poi non dite che il calcio è solo un gioco.

E la festa nello spogliatoio giallorosso? Ovviamente senza freni!

E poi tantissimi tifosi, giustamente incontenibili anche loro.