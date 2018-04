I titoli di tutti i quotidiani sportivi celebrano la straordinaria impresa della Roma che ha eliminato il Barcellona dalla Champions League battendo i catalani 3-0.

10 ore fa di Daniele Minuti

La Roma ha fatto la storia: i giallorossi hanno battuto per 3-0 il Barcellona dei record nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League e hanno ribaltato il 4-1 arrivato durante la partita di andata giocata al Camp Nou la scorsa settimana.

La squadra allenata da Di Francesco si è resa protagonista di una prestazione fantastica e ha surclassato la formazione catalana, vincendo grazie alle reti messe a segno da Dzeko, De Rossi e Manolas.

Una qualificazione storica che viene esaltata dai titoli dei giornali sportivi italiani della nostra rassegna stampa, mentre in Spagna la partita di ieri viene vissuta dal lato opposto e cioè con gli occhi del Barcellona che crolla clamorosamente e viene eliminato.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Imperiali!"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport celebra la straordinaria impresa della Roma che è stata capace di eliminare il Barcellona dopo la pesantissima sconfitta arrivata lo scorso mercoledì nella partita di andata: all'Olimpico è finita 3-0 per i giallorossi.

Corriere dello Sport: "Roma nel mito"

La Roma è ovviamente la protagonista anche della prima pagina del Corriere dello Sport. La vittoria dei ragazzi di Di Francesco è arrivata al termine di una prestazione strepitosa ed è stata firmata dai gol di Dzeko, De Rossi su rigore e Manolas.

Tuttosport: "Estasi Roma! Juve, visto che si può?"

Tuttosport si proietta alla partita della Juventus, che stasera andrà a giocare al Santiago Bernabeu nel tentativo di ripetere l'impresa della Roma e ribaltare la sconfitta arrivata martedì scorso nella gara d'andata.

L'Equipe: "Romantada"

La Roma si guadagna anche la prima pagina dell'Equipe, che in taglio alto approfondisce la notizia di ieri sull'ormai certo arrivo di Tomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain per la prossima stagione.

As: "Batacazo culé"

Iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani spagnoli di oggi che si dividono fra la presentazione di Real Madrid-Juventus di questa sera e la delusione per l'eliminazione del Barcellona. As dedica il titolo principale ai catalani e il taglio alto ai Blancos.

Sport: "Fracaso sin excusas"

La prima pagina di Sport invece è dedicata alla clamorosa eliminazione dalla Champions League del Barcellona. Nella loro storia i catalani non avevano mai subito una rimonta dopo una partita di andata in cui avevano accumulato un vantaggio di 3 gol.

Mundo Deportivo: "La caída de Roma"

Anche il Mundo Deportivo apre con l'incredibile crollo del Barcellona in casa della Roma. La squadra di Valverde abbandona così la possibilità di vincere il Triplete: l'unica squadra ancora in corsa per questo obiettivo è il Bayern Monaco.

Marca: "Fracaso total en Europa"

Chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani spagnoli col madrileno Marca, che titola sulle cadute di Barcellona e Manchester City e si proietta al ritorno dei quarti di finale del Real Madrid contro la Juventus. I Blancos vanno alla ricerca dell'ottava semifinale di Champions League consecutiva.

A Bola: "Como Bruno quer resolver a crise"

Il quotidiano portoghese la Bola continua a concentrarsi sull'ormai infinito terremoto che sta coinvolgendo gran parte della rosa dello Sporting Lisbona e il suo presidente Bruno de Carvalho, che nelle ultime ore sembra aver provato a sistemare concretamente le cose.