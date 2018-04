Ligue 1, un autogol salva il PSG: è 1-1 in casa del Saint-Etienne

Servono 50 milioni di euro - ricavabili anche da plusvalenze nella cessione di alcuni giocatori - per evitare sanzioni che potrebbero arrivare fino all'esclusione dalle competizioni europee. Un'ipotesi, questa, piuttosto remota.

Nel caso fossero confermate irregolarità, la società di Al Khelaifi avrebbe tempo fino al 30 giugno per concludere nuovi accordi di sponsorizzazione e rientrare così nei parametri del FFP.

La Uefa, di concerto con Octagon, sta revisionando tutti i contratti di sponsorizzazione del club transalpaino e quello che sta emergendo è che non sono in linea con i normali prezzi di mercato, bensì sovrastimati.

Si parla di accordi sopravvalutati per circa 200 milioni di euro, una quantità enorme di soldi che sarebbe servita al PSG per perfezionare gli acquisti record di Neymar e Mbappé, pagati rispettivamente 222 milioni al Barcellona e 180 al Monaco (prestituto gratuito con obbligo di riscatto).

Contratti di sponsorizzazione sovrastimati. Questa, scrive il Financial Times, la motivazione che ha spinto la Uefa ad avviare indagini preliminari sul club francese affidandosi alla società di consulenza Octagon.

Secondo il Financial Times il club francese è finito nel mirino del massimo organo calcistico europeo per contratti con gli sponsor ritenuti sovrastimati di 200 milioni di euro.

