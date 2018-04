Chiellini ai giocatori del Real Madrid: "Voi pagate!"

Il centrale bianconero si scaglia contro i Blancos dopo il rigore concesso dall'arbitro Oliver per il fallo di Benatia su Vazquez: "You pay, you pay!".

9k condivisioni

11 apr 2018

Share Condividi Twitta

Il Real Madrid va in semifinale di Champions League nonostante la sconfitta per 3-1 maturata al Bernabeu contro la Juventus (allo Stadium le merengues avevano vinto 3-0). Decisivo il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo al 98' e assegnato da Oliver al 93'. Nei minuti intercorsi tra il fallo di Benatia su Vazquez e il tiro succede di tutto. Buffon viene espulso per proteste, Szczesny prende il posto di Higuain e va tra i pali mentre Chiellini accusa i giocatori di Zidane: "You pay, you pay!", urla il centrale bianconero. "Voi pagate", riferendosi all'arbitro. #Chiellini a #Varane: "You pay! You pay!" (E fa gesto dei soldi)#nondiapositive #RealMadridJuve pic.twitter.com/pYJSyeOWsN — nonleggerlo (@nonleggerlo) April 11, 2018