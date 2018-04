Pallotta in una frase descrive la serata giallorossa, Dzeko e Di Francesco mettono nel mirino la finale. Parole da capitano per De Rossi.

1 condivisione

4 ore fa di Leonardo Mazzeo

Una notte magica per una squadra magica per definizione: la Roma batte il Barcellona 3-0 e centra un'impresa storica. La squadra di Valverde è stata praticamente annientata dai giallorossi, che hanno disputato la partita perfetta e vinto con merito. Il calcio italiano si rialza, c'è un'italiana in semifinale di Champions League.

L'Olimpico esplode, festa giallorossa. Nainggolan trasmette live dallo spogliatoio, l'entusiasmo è incontenibile. E non potrebbe essere altrimenti. Zoom: un'occhiata al match. Come ha fatto la Roma ha passare il turno? A fine partita, Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium. E ha detto la sua:

Non voglio parlare di aspetti tattici: stasera ha contato la mentalità, in settimana ho lavorato su questo. Siamo stati aggressivi. Quello che conta è la filosofia della squadra.

Una filosofia vincente, l'allenatore giallorosso ha dimostrato il suo teorema. In conferenza stampa ha anche detto di essersi addormentato alle 5:00, tanta era l'ansia per la partita. Di Francesco ha vinto: lo ha fatto piegando una delle squadre migliori del mondo. Lo ha fatto contro ogni pronostico ma con uno stadio al seguito. Adesso la domanda è: questa Roma dove può arrivare? La finale di Champions League può essere raggiunta? Parola al mister:

Perché non credere nella finale di Kiev? Adesso è un nostro obiettivo. Io non mi accontento.

26 Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944366014

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944369538

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944366228

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944367694

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944367318

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944366718

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944365888

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944366108

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944364444

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944364432

Facebook Twitter Pinterest 944367694

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944358142

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944363468

Facebook Twitter Pinterest 944364444

Facebook Twitter Pinterest 944382088

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944381928

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944382132

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944381264

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944378960

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944378646

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944387770

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944388244

Facebook Twitter Pinterest 944387590

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944396740

Facebook Twitter Pinterest GettyImages-944396890

Facebook Twitter Pinterest 944370022

Chiudi 1 di 26

Champions League, l'impresa della Roma e l'orgoglio di Dzeko

In gol all'andata, in gol al ritorno. E un rigore conquistato. E una prestazione da incorniciare. È la serata della Roma, è la serata di Edin Dzeko, che a gennaio poteva dire addio. E invece è rimasto e ha conquistato la semifinale di Champions League con la maglia giallorossa. Nel post partita, tutto il suo orgoglio:

Se giochiamo come abbiamo fatto oggi possiamo battere chiunque. Potevamo fare anche di più: non ho mai visto il Barcellona così in difficoltà.

Il bosniaco ha lottato per 180', è stato l'ultimo ad arrendersi all'andata, il primo a sbloccare la gara di ritorno. E ora pensa in grande:

Ci davano il 5% di possibilità, ma noi ci abbiamo creduto. Ora vogliamo la finale: ci aspettano squadre forti, ma anche il Barcellona lo era.

Dal capitano al presidente

Anche De Rossi ha parlato dopo il trionfo. Lui, che ha messo il sigillo sul 2-0. Calcio di rigore battuto con tutta la voglia di passare il turno che aveva in corpo. Attenzione, però: non parlate di miracolo.

Per la dimensione della Roma, per la nostra storia, è qualcosa di incredibile. Però non dobbiamo pensare di aver fatto un miracolo: dobbiamo continuare a giocare per arrivare fino in fondo.

Forse, però, per riassumere la serata giallorossa in Champions League bastano le parole del presidente Pallotta: