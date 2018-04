Le parole del presidente giallorosso dopo il 3-0 sul Barcellona e la qualificazione alle semifinali di Champions League.

9 ore fa

Il presidente della Roma James Pallotta è stato tra i più scatenati durante i festeggiamenti. Arrivato da Boston per vedere il ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona, non si aspettava che la sua squadra facesse un'impresa leggendaria. E invece Dzeko, De Rossi e Manolas hanno ribaltato il 4-1 del Camp Nou e portato i giallorossi in semifinale 34 anni dopo l'ultima volta. Nel post partita il patron dei capitolini ha dichiarato:

Abbiamo dominato il Barcellona, è successo qualcosa di incredibile. Per 95' abbiamo dominato, all'andata avevamo anche avuto a che fare con delle decisioni discutibili dell'arbitro. All'Olimpico si è vista una Roma pazzesca, la cosa più bella di tutte è il nostro allenatore che ha cambiato la squadra e ha raccolto i frutti.

Roma, impresa leggendaria: 3-0 al Barcellona e qualificazione alle semifinali di Champions League https://t.co/oN6toQRae7 #RomaBarcellona pic.twitter.com/hTvyJzlTTC — FOX Sports (@FOXSportsIT) April 10, 2018

Spero che anche domenica (c'è il derby, ndr) giocheremo con questa intensità, ma in generale spero che le restanti partite siano affrontate con questo spirito. Possiamo sognare la finale di Kiev, abbiamo battuto il Barcellona e lo abbiamo riportato sulla terra quindi abbiamo il diritto di pensarci. Son onesto, chi pensava di rimontare non ha tutte le rotelle a posto.

Io non sono andato a dire alla squadra che ce l'avremmo fatta, ma non ho mai visto la Roma giocare così bene per 95'. Spero che stasera la Juventus faccia la stessa cosa, sarebbe bello per il calcio italiano. A fine partita Andrea (Agnelli, ndr) mi ha mandato un messaggio e si è congratulato con noi. Con la Juve siamo sempre in lotta ma alla fine lo siamo insieme. Credo sia bello ci sia gente come Andrea e altri juventini che ci fanno i complimenti