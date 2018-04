Umore pessimo sull'aereo che ha riportato a casa la squadra di Valverde.

Una disfatta storica. Per il secondo anno di fila il Barcellona è stato eliminato ai quarti di finale di Champions League da una squadra italiana. Lo scorso anno fu la Juventus, stavolta è toccato alla Roma di Di Francesco far piangere i marziani. Che nel viaggio di ritorno, dopo il 3-0 incassato contro i giallorossi, erano più umani che mai.

All'una i catalani hanno raggiunto l'aeroporto di Fiumicino e due ore dopo erano a Barcellona. Il portale Sport racconta che sull'aereo il silenzio era assordante. Non dormiva nessuno, solo ogni tanto si sentiva qualche commento su una delle serate peggiori della storia blaugrana.

"Erano anni che non si vedevano facce così tristi", le parole di un membro della spedizione. Tra i giocatori c'è chi invece mormorava: "Abbiamo consegnato la Champions League al Real Madrid". Per i Blancos sarebbe il terzo trionfo di fila dopo quelli contro Atletico Madrid e Juventus.

Il Barcellona riparte dal Valencia

Ora il Barcellona è atteso dalla sfida in Liga contro il Valencia. Sabato al Camp Nou - diretta su Fox Sports dalle 16.15 - i blaugrana potrebbero mettersi alle spalle la delusione e avvicinare il 25esimo titolo della loro storia. Attualmente comandano la classifica con 79 punti, 11 in più dell'Atletico Madrid secondo, 14 in più del Valencia terzo e 15 in più del Real Madrid. Insomma è solo questione di tempo prima che il Barcellona sia campione di Spagna.