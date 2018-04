Prima dell'inizio della ripresa le telecamere di ESPN hanno ripreso il dialogo tra il centrocampista spagnolo, Sergi Roberto e Umtiti nel tunnel degli spogliatoi.

2 ore fa

Il primo tempo si è chiuso 1-0, ma la Roma meriterebbe di stare avanti almeno di due gol. Il Barcellona non è praticamente sceso in campo, fin dai primi minuti è andato in sofferenza e si è dimostrato incapace di reagire. Il 4-1 maturato all'andata però fa stare tranquilli i blaugrana.

Nel tunnel degli spogliatoi, pochi secondi prima dell'inizio del secondo tempo, le telecamere di ESPN inquadrano Andrés Iniesta visibilmente arrabbiato. Parlotta con Sergi Roberto e Umtiti e pronuncia una frase che sa tanto di premonizione: "Se continuiamo a giocare così finisce male...", le parole di Don Andrés.

Che verrà sostituito all'81' per far posto ad André Gomes, un minuto dopo Manolas segnerà il 3-0 che porterà la Roma in semifinale di Champions League dopo 34 anni. Per il centrocampista spagnolo questa potrebbe essere stata l'ultima partita nella massima competizione europea come confermato da lui stesso: