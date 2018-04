Come l'andata, anche la partita del Bernabeu sarà trasmessa in chiaro: diretta su Canale 5. Per gli abbonati anche Mediaset Premium e Premium Play per lo streaming.

3 ore fa di Carlo Roscito

Vale la pena tentare l’impresa. Tutto pronto - o quasi - al Santiago Bernabeu per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus. I bianconeri sono chiamati alla “remuntada” in Spagna, una sfida ai limiti del possibile.

Nella mente il ricordo dello 0-3 della gara di Torino, negli occhi la spettacolare rovesciata di Cristiano Ronaldo per il gol del raddoppio dei Blancos. La squadra di Massimiliano Allegri ha pochissime chances, ma quantomeno è chiamata a provarci.

La semifinale di Champions League, dopo i primi 90’, sembra un miraggio: serve una vittoria con almeno tre gol di scarto. Con lo 0-3, stesso risultato dell’Allianz Stadium, si va ai supplementari, dall’1-4 in poi passa la Juve. Che si presenta a Madrid senza Dybala, espulso per doppio giallo al 21’ della ripresa del match d’andata.

Champions League, Real Madrid-Juve: dove vederla in TV e in streaming

La spettacolare rovesciata di Cristiano Ronaldo per il secondo gol del Real Madrid a Torino

Non ci sarà nemmeno Sergio Ramos, una delle colonne portanti della formazione di Zidane, per l’ammonizione rimediata nel secondo tempo di Torino (era diffidato). Ma dove si potrà vedere la partita di Champions League in programma stasera al Bernabeu? La competizione, esclusiva di Mediaset, sarà trasmessa nuovamente in chiaro.

Appuntamento fissato alle 20.45 su Canale 5 (al contrario del primo round utilizzato per lanciare il Canale 20 del digitale terrestre), oltre che su Mediaset Premium (compreso il canale in HD) per gli abbonati alla Pay tv. Per chi lo volesse diventare è disponibile il “Pass”, acquistabile a 29 euro, che permette di godere di tutte le partite in modalità prepagata da stasera fino alla finale di Kiev del 26 maggio.

Dybala e Sergio Ramos in azione nella gara d'andata: sono entrambi squalificati per il ritorno al Bernabeu

Il match, naturalmente, sarà visibile anche in streaming collegandosi con i propri dispositivi mobili e pc al portale Premium Play (app disponibili per sistemi iOS, Android e Windows Phone). Si tratta di un servizio esclusivo per i soli abbonati. Si può comunque ricorrere al pacchetto “Premium Online”, un canone per solo web, al costo di 19,90 euro per sei mesi.