L'allenatore del Liverpool sorpreso in conferenza dall'eliminazione del Barcellona: "Non voglio mancare di rispetto dalla Roma, ma credevo fosse uno scherzo".

6 ore fa

Non ci credeva, pensava fosse uno scherzo. E invece è tutto vero. Jurgen Klopp si è detto sorpreso dalla rimonta del Barcellona nei quarti di ritorno di Champions League. I giallorossi hanno travolto i blaugrana con un incredibile 3-0 e sono volati in semifinale dopo 34 anni, il tecnico tedesco lo ha saputo dopo il fischio finale di Manchester City-Liverpool.

Non voglio mancare di rispetto alla Roma - ha detto Klopp in conferenza - che è una grande squadra, ma credevo fosse uno scherzo quando me lo hanno detto nel tunnel che porta agli spogliatoi. La Roma ha fatto qualcosa di fantastico che non mi aspettavo, e ci sono riusciti dopo aver perso Salah

Quel Salah che il Liverpool ha preso in estate dalla Roma per 42 milioni di euro più bonus e che ora vale più del doppio. Un giocatore capace di segnare 39 in 44 partite stagionali, l'ultimo contro il Manchester City nel 2-1 con cui i Reds hanno completato l'opera dopo il 3-0 dell'andata.

Ora l'egiziano potrebbe ritrovare in semifinale la sua Roma che non arriva così avanti in Champions League dalla stagione 1983/84. In quell'edizione arrivarono in finale proprio Reds e giallorossi: all'Olimpico vinsero gli inglesi ai calci di rigore.