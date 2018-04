Il sorteggio si terrà venerdì 13 aprile a Nyon, ore 13:00. Roma e Liverpool sono già qualificate, domani scopriremo le altre due squadre che le raggiungeranno.

10 apr 2018

Roma e Liverpool ce l'hanno fatta: le squadre allenate da Di Francesco e Klopp hanno ribaltato i pronostici della vigilia e si sono qualificate a sorpresa per le semifinali di Champions League eliminando Barcellona e Manchester City. Domani sapremo chi fra Real Madrid, Juventus, Siviglia e Bayern Monaco le raggiungerà.

In attesa di scoprire i nomi di tutte e 4 le squadre partecipanti, ci si può già proiettare verso il sorteggio che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali, che si terrà alle ore 13:00 di venerdì 13 aprile nella consueta sede di Nyon. Non ci sarà nessun tipo di restrizione geografica, quindi potranno affrontarsi anche squadre della stessa nazione, né di ranking, visto che non c'è più la divisione in diverse fasce. Nella stessa occasione verrà sorteggiata anche la squadra che giocherà "in casa" la finale di Kiev.

Ad effettuare il sorteggio sarà l'ambasciatore UEFA ed ex leggenda del Milan Andriy Shevchenko. Le partite d'andata delle semifinali di Champions League si giocheranno fra il 24 e il 25 aprile mentre quelle di ritorno sono in programma fra l'1 e il 2 maggio.