I quotidiani di oggi si concentrano sulle partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League: stasera si gioca Roma-Barcellona.

6 ore fa di Daniele Minuti

La settimana che si è appena aperta ci consegnerà i nomi delle squadre che si qualificheranno alle semifinali di Champions League. Sono le partite di ritorno dei quarti di finale a meritarsi i titoli dei giornali della nostra rassegna stampa di oggi.

Questa sera si giocherà Roma-Barcellona all'Olimpico mentre domani ci sarà la sfida fra Real Madrid e Juventus. Entrambe le squadre di Serie A partono dal pesante svantaggio maturato nella partita di andata, ma provano a credere alla rimonta.

Anche in Spagna ci si proietta alla partita di questa sera, ma i giornali madrileni salutano Fernando Torres che ieri ha annunciato il suo addio all'Atletico Madrid a fine stagione. In Francia il protagonista è Tuchel, che sarà il nuovo tecnico del Paris Saint-Germain.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Mission impossible"

A dominare la prima pagina della Gazzetta dello Sport è la missione (quasi) impossibile che aspetta le squadre italiane nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Roma e Juventus se la vedranno con Barcellona e Real Madrid dopo le brutte sconfitte della settimana scorsa.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Leo e loro"

È la partita dell'Olimpico di stasera a meritarsi il titolo principale del Corriere dello Sport, con Messi che torna nello stadio dove nel 2008 ha alzato per la prima volta una Champions League nella finale vinta (grazie ad un suo gol) contro il Manchester United.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Tuttosport si proietta verso Real Madrid-Juventus

L'apertura di Tuttosport è su Real Madrid-Juventus di domani sera. I bianconeri partono dal secco 3-0 dell'andata ma in casa dei Campioni d'Italia c'è voglia di credere in una rimonta che avrebbe quasi del miracoloso in casa del Blancos.

La prima pagina di Tuttosport

L'Equipe: "Maître du jeu"

Apriamo la rassegna stampa dei quotidiani stranieri con il francese Equipe, che si concentra sul futuro del Paris Saint-Germain. Dovrebbe essere l'ex tecnico del Borussia Dortmund Thomas Tuchel a prendere il posto di Emery sulla panchina del club parigino.

La prima pagina dell'Equipe

As: "El niño Torres nos dice adiós"

Il primo giornale sportivo spagnolo di oggi è il madrileno As, che dedica la sua prima pagina all'annuncio fatto da Fernando Torres: il giocatore dell'Atletico Madrid ha dichiarato ufficialmente che a fine stagione lascerà i Colchoneros.

La prima pagina di As

Sport: "Ya tocan las semis"

La prima pagina di Sport è dedicata al Barcellona che stasera scenderà in campo all'Olimpico per giocare il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro la Roma. La squadra catalana parte dal rassicurante 4-1 arrivato nell'andata al Camp Nou.

La prima pagina di Sport

Mundo Deportivo: "Ave, Messi"

Anche l'apertura del Mundo Deportivo si concentra sul Barcellona: la squadra allenata da Valverde si gioca questa sera l'accesso alla semifinale di Champions League e l'ex tecnico dell'Athletic Bilbao si affiderà alla coppia d'attacco composta da Messi e Suarez.

La prima pagina del Mundo Deportivo

Anche Marca celebra Torres

Anche Marca celebra il Niño: dopo 10 stagioni passate con addosso la maglia dell'Atletico Madrid, Fernando Torres saluta i Colchoneros. L'attaccante spagnolo ha annunciato che a giugno lascerà la squadra allenata da Simeone ma che continuerà a giocare altrove.

La prima pagina di Marca

La Bola continua ad analizzare la situazione in casa Sporting

L'ultimo quotidiano della rassegna stampa è come sempre il portoghese la Bola che dedica la sua prima pagina al braccio di ferro, che va avanti ormai da giorni, in casa Sporting Lisbona fra i giocatori e il presidente Bruno de Carvalho.