Roma nella storia: 3-0 al Barcellona e semifinale di Champions League!

Apre Dzeko, raddoppia De Rossi su rigore e Manolas cala il tris: ribaltato il 4-1 del Camp Nou. I giallorossi in semifinale 34 anni dopo l'ultima volta.

10 apr 2018

Fine secondo tempo

90 + 3' - Finisce qui, impresa pazzesca della Roma che ribalta il 4-1 dell'andata e va in semifinale di Champions League! I giallorossi non arrivavano in semifinale dalla stagione 1983/84.

90 + 2' - Pasticcio della Roma! Per poco non ne approfitta Umtiti che stava per segnare dalla distanza a porta sguarnita.

90 + 1' - Saranno 4 i minuti di recupero.

90' - Suarez! Murato l'uruguaiano! Attacca ancora il Barcellona.

86' - Pericoloso il Barcellona! Manolas manda in corner un pallone pericolosissimo! Sugli sviluppi del corner, Messi cerca di fare tutto da solo e alla fine il pallone arriva tra le mani di Alisson.

86' - Entrano Paco Alcacer e Dembelé, fuori Semedo e Busquets.

82' - Ha segnato Manolas! La Roma è avanti 3-0! Il greco ha trovato la deviazione vincente di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: sta accadendo l'impensabile all'Olimpico!

80' - Fuori Iniesta (tra gli applausi dell'Olimpico), dentro André Gomes.

79' - El Shaarawy! Miracolo di ter Stegen! Cross di Florenzi sul secondo palo, l'ex Milan in spaccata trova la deviazione e anche i guantoni di ter Stegen!

76' - Secondo cambio per la Roma: fuori Nainggolan, dentro El Shaarawy.

75' - Suarez resta a lungo a terra dopo un contatto con Juan Jesus

74' - Lampo di Messi: mancino dal limite, Alisson blocca senza problemi. Sul ribaltamento di fronte Under prova il sinistro a giro senza fortuna.

72' - Cambio in casa Roma: fuori Schick, dentro Under. E intanto viene ammonito Suarez che ha portato un secondo pallone in campo per perdere tempo.

70' - De Rossi! Ancora Roma pericolosissima! Cross in mezzo, De Rossi spizza e non trova la porta di un soffio!

69' - Calcio d'angolo per la Roma, Florenzi batte forte e tagliato in mezzo ma non trova nessuno.

67' - Nainggolan colpisce in area al volo! Ter Stegen blocca. Altra chance per i giallorossi.

66' - Conclusione dalla distanza di Strootman: completamente fuori misura.

63' - Messi atterra Kolarov che stava ripartendo: giallo per la Pulce.

58' - Ha segnato De Rossi! Piattone destro del capitano giallorosso, ter Stegen intuisce ma non ci arriva. Roma avanti 2-0, ora l'Olimpico è una bolgia! Manca un gol ai giallorossi per compiere l'impresa.

57' - Rigore per la Roma! Piqué ha atterrato Dzeko che stava per calciare davanti a ter Stegen. Solo giallo per il centrale spagnolo.

56' - Schick entra in area, punta Umtiti e cade in area dopo un contatto col francese: tutto regolare

55' - Suarez scatta in profondità, prova a tenere il pallone in campo ma non ci riesce.

53' - Manata di Jordi Alba su Florenzi, l'arbitro non prende provvedimenti.

52' - Ripartenza del Barcellona, Rakitic serve Sergi Roberto che viene recuperato da Manolas e perde il possesso.

49' - La Roma è ripartita forte. Apertura per Florenzi, il suo cross attraversa tutta l'area senza che nessuno ci arrivi.

46' - Il secondo tempo è iniziato: in campo gli stessi ventidue della prima frazione.

Secondo tempo

Fine primo tempo

45' - Finisce il primo tempo senza neanche un minuto di recupero: Roma avanti grazie alla rete segnata al 6' da Dzeko. I giallorossi hanno dominato nel primo tempo e avrebbero meritato di stare in vantaggio anche di due gol. Per qualificarsi alle semifinali la squadra di Di Francesco dovrebbe vincere 3-0

44' - Secondo ammonito del match: giallo a Juan Jesus per un fallo a centrocampo su Messi.

41' - Dopo tre minuti Messi calcia la punizione: pallone ancora una volta altissimo.

38' - Ammonito Fazio per un fallo su Luis Suarez: punizione per il Barcellona da posizione favorevolossima per il sinistro di Messi.

37' - Dzeko! Colpo di testa del bosniaco, ter Stegen devia sopra la traversa. Sul calcio d'angolo successivo stacca ancora Dzeko che non inquadra il bersaglio grosso.

32' - Ancora un'occasione per la Roma! L'intervento in scivolata di Piqué su Schick è provvidenziale, poi il pallone sbatte sul petto di Umtiti e i giallorossi protestano per un fallo di mano che non c'è.

29' - Cosa ha sbagliato Schick! Cross dalla destra di Fazio, il ceco colpisce di testa indisturbato e non inquadra neanche la porta!

28' - Iniesta lancia Messi, Alisson esce arriva prima sul pallone.

26' - Ancora Roma avanti! Dzeko serve Kolarov in area, Piqué interviene in scivolata e ferma il serbo.

25' - Ci prova Dzeko dalla distanza: palla altissima sopra la traversa.

24' - Il Barcellona cerca di uscire dalla sua area col fraseggio stretto, Dzeko cerca di interrompere il possesso palla blaugrana ma commette fallo su Piqué.

19' - Azione prolungata della Roma, la difesa de Barcellona allontana a fatica.

14' - Molto aggressiva la Roma. Schick ruba un buon pallone a centrocampo, avanza e serve Dzeko. Il bosniaco cerca di saltare Semedo e cade a terra: tutto regolare per l'arbitro francese Clement Turpin.

13' - Occasione Roma! Su un calcio d'angolo ter Stegen va a vuoto, Schick salta più in alto di tutti ma non inquadra la porta.

11' - Spinge ancora la Roma, Barcellona in difficoltà.

10' - Punizione di Messi tra gli assordanti fischi dell'Olimpico: pallone alto sopra la traversa.

6' - Ha segnato Dzeko! Roma in vantaggio! De Rossi lancia lungo per il bosniaco che si infila tra Piqué e Umtiti e davanti a ter Stegen non sbaglia.

4' - Pericoloso il Barcellona! Sergi Roberto arriva al tiro da ottima posizione ma conclude troppo centralmente e Alisson respinge. Sul prosieguo dell'azione Messi spara alto.

3' - Iniesta trova spazio centralmente, si avvicina all'area giallorossa e prova il mancino ma viene murato.

1' - La partita è iniziata!

Primo tempo - Roma in tenuta rossa, Barcellona in campo con il completo azzurro da trasferta

Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio di Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di Champions League. Al Camp Nou i blaugrana si sono imposti 4-1, ai giallorossi serve un'impresa.

Champions League, Roma-Barcellona: le formazioni ufficiali