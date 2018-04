I giallorossi inseguono un miracolo contro Messi e compagni: la gara sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 dalle ore 20,45.

Reduce dal 3-1 al Leganes che lo ha avvicinato al 25esimo titolo di campione di Spagna, ormai a un passo, il Barcellona si prepara alla trasferta di Roma valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Per gli uomini di Valverde si tratta sulla carta di una gara agevole: forti del 4-1 inflitto ai giallorossi nell'andata al "Camp Nou", i blaugrana non intendono comunque prendere sottogamba un impegno che li proietterebbe a un passo dalla finale del più importante torneo continentale per club.

Per la Roma, al contrario, sarà una sfida proibitiva: il sogno della Champions League si è infranto per Di Francesco e i suoi nella sfortunata gara d'andata, giocata molto meglio di quanto testimoniato dal severo risultato finale, figlio di alcuni episodi e della classe immensa dell'avversario, non a caso da anni tra i migliori club d'Europa. Per l'occasione il tecnico giallorosso recupererà Nainggolan, assente all'andata per infortunio, e cercherà di compiere quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo.

I tifosi giallorossi che non potranno essere presenti allo stadio, così come tutti gli appassionati di calcio, potranno seguire la partita in diretta anche senza possedere un abbonamento alla pay-tv: Canale 5 infatti trasmetterà la gara in chiaro dalle 20,45, con la speranza - seppur remota - che non si tratterà dell'ultimo impegno della Roma in Champions League.

Champions League: dove vedere Roma - Barcellona in TV e in streaming

I giallorossi giocheranno dunque con il proibitivo compito di rimontare la sconfitta dell'andata, firmata da Piqué e Suarez, dalle due autoreti di Manolas e De Rossi e dalla non brillante prestazione sia del portiere Alisson che dell'arbitro olandese Danny Makkelie, che con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 aveva negato agli uomini di Di Francesco quello che era apparso da subito un rigore solare per fallo su Dzeko.

Proprio il bosniaco aveva illuso la Roma, segnando sul 3-0 per gli spagnoli il gol della speranza che avrebbe reso la sfida di ritorno difficile ma non quasi impossibile: un sogno durato poco più di cinque minuti, il tempo necessario a Luis Suarez per chiudere la pratica con un gol che lascia ben poche possibilità di rimonta a De Rossi e compagni.

Proprio perché non ha niente da perdere, però, la Roma potrebbe crederci, esprimendosi senza quella tensione e quel nervosismo che all'andata hanno tagliato le gambe a una squadra ancora da registrare e che ha dimostrato in questa stagione di essere capace di tutto e del suo contrario.

Sconfitta 0-2 in casa nell'ultimo turno di campionato dalla Fiorentina dopo una prestazione tutt'altro che brillante, la squadra guidata da Di Francesco è riuscita comunque a non perdere terreno nei confronti delle concorrenti a un posto nella prossima Champions League, obiettivo che se raggiunto darebbe continuità a un progetto tecnico che dovrebbe crescere nel tempo.

Oggi però l'attualità è questa semifinale di coppa, la sfida con il Barcellona di Messi e l'inseguimento di un sogno che ancora non è finito: mancano 90 minuti, che potranno essere vissuti da tutti gli appassionati su Canale 5 dalle 20,45. Soltanto i possessori dell'abbonamento Mediaset Premium potranno godersi la gara in alta definizione, sul canale dedicato Premium Sport, e gli stessi avranno anche la possibilità di assistere alla sfida in streaming su pc, tablet e smartphone tramite l'applicazione Premium Play.