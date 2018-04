Serie A, Allegri: "Juventus come un leone ferito, non morto"

Champions League, Allegri ai suoi: "Chi non ci crede non salga sull'aereo"

Al miracolo sportivo crede anche Giorgio Chiellini, che a JTV ha "svelato" l'ingrediente necessario per ribaltare i Blancos: "Un pizzico di sana follia". Chiellini sarà al centro della difesa al fianco di Benatia nel 4-3-3 scelto da Allegri; tra i pali spazio a Buffon, i terzini saranno De Sciglio e Alex Sandro mentre in mediana si piazzeranno Khedira, Pjanic e Matuidi. A formare il tridente d'attacco Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Tuttosport racconta che Allegri ha detto alla squadra: "Chi non ci crede può anche fare a meno di salire sull'aereo". Parole che servono a spronare Higuain &co, affondati allo Stadium dalla doppietta di Cristiano Ronaldo e dalla rete di Marcelo.

La Juventus ci crede, deve crederci. Nel ritorno dei quarti di Champions League i bianconeri devono rimontare lo 0-3 dell'andata contro il Real Madrid. Si gioca al Santiago Bernabeu, casa dei campioni d'Europa degli ultimi due anni. Max Allegri vuole l'impresa, l'ha chiesta ai suoi motivandoli fin dal momento in cui sono saliti sull'aereo per raggiungere la capitale spagnola.

