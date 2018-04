Di Francesco ritrova Under ma perde Perotti, Valverde potrebbe tenere fuori Busquets e dare spazio a Paulinho.

2 ore fa di Leonardo Mazzeo

Molto difficile, ai limiti dell'impossibile: alla Roma servirebbe un 3-0 (o un risultato ancora più clamoroso) per ribaltare le sorti del match di andata che ha visto il Barcellona trionfare per 4-1. Il poker incassato in Spagna riduce drasticamente le possibilità di qualificazione alle semifinali di Champions League, ma c'è un ritorno da giocare. Con un Olimpico pronto a far sentire la sua voce.

Dopo lo stop in campionato col Bologna, è arrivata anche la sconfitta interna contro la Fiorentina: 0-2 il risultato finale, in una settimana decisiva i giallorossi sono caduti anche in campionato. E domenica prossima c'è un derby da giocare: sfida con la Lazio fondamentale per la corsa a un posto nella prossima Champions League. Nel mezzo, il match contro i blaugrana. Con un Perotti in meno...

La squadra di Valverde, da parte sua, si presenta all'Olimpico forte sia del risultato dell'andata, sia dell'ennesima vittoria in campionato. Tre gol rifilati al Leganes. Il marcatore? Sempre lo stesso: Messi ha realizzato una tripletta al Camp Nou, la Roma proverà ancora a fermarlo. L'argentino giocherà di nuovo in coppia con Luis Suarez, stando alle probabili formazioni. In mezzo al campo, però, ci potrebbe essere un escluso eccellente.

Osservato speciale

Champions League, le probabili formazioni di Roma-Barcellona

Le ultime sulla Roma: Perotti non ce la fa, niente ritorno col Barcellona per lui. Sugli esterni dovrebbero agire El Shaarawy e Schick, ma attenzione all'ipotesi Florenzi alto con Bruno Peres terzino destro. Recuperato Under, che comunque dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo è vivo il duello tra Pellegrini e Strootman, con il primo che sembra in vantaggio.

Qui Barcellona: Valverde punta ancora sul 4-4-2 e va verso la conferma della formazione che ha battuto i giallorossi all'andata. Potrebbe esserci un solo cambio: Paulinho è pronto a prende il posto di Busquets, che deve ancora ritrovare la condizione migliore. Per il resto, a centrocampo tutto confermato: Sergi Roberto, Iniesta e Rakitic dal primo minuto. Ecco le probabili formazioni per la gara di ritorno di Champions League:

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Alba; Sergi Roberto, Paulinho, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez