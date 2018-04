Champions League, le formazioni ufficiali di Roma-Barcellona

Champions League, Allegri ai suoi: "Chi non ci crede non salga sull'aereo"

🛎️🛎️🛎️ Eccola! La nostra formazione per #RomaBarca 🔥 In avanti c'è Schick 💪 #ASRoma #UCL 🔶🔴

Eusebio Di Francesco cambia modulo e nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona schiera la sua Roma col 3-4-1-2 con Nainggolan a supporto di Dzeko e Schick. Tra i pali c'è Alisson dietro a Manolas, Fazio e Juan Jesus, in mediana Florenzi, De Rossi, Strootman e Kolarov. Risponde Valverde con un 4-4-2: ter Stegen tra i pali, Semedo, Piqué, Umtiti e Jordi Alba in difesa; a centrocampo Sergi Roberto, Busquets, Rakitic e Iniesta, nel tandem d'attacco Messi e Suarez.

Tra i giallorossi ci sono Nainggolan e Florenzi, fuori Under ed El Shaarawy. Valverde lascia Paulinho in panchina, spazio a Busquets.

