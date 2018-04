Il ritorno dello spagnolo e l'ingaggio del francese? Marotta e Paratici sono al lavoro. E c'è anche un terzo nome in ballo...

10 apr 2018 di Leonardo Mazzeo

È solo aprile, ma il calciomercato è fatto così: non lo spegni mica facilmente. In casa Juventus oggi spuntano due nomi in particolare. Uno sa di dolci ricordi, di due anni vissuti in bianconero e di un possibile ritorno; l'altro sa di freschezza e profuma di affare. Marotta e Paratici sono al lavoro. Due per due: nel mirino ci sono Morata e Martial. Una doppia emme, un doppio colpo. Per un'estate che si preannuncia già caldissima.

Capitolo Morata: gli 80 milioni spesi dal Chelsea nell'ultimo calciomercato estivo per portarlo a Londra rappresentano il vero ostacolo per il ritorno dello spagnolo. Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, non vorrebbe cedere l'attaccante dopo averci investito tanto denaro meno di un anno fa. E questo nonostante la poca fiducia che, al momento, Conte sembra nutrire nei confronti dell'ex Real Madrid. Ma Allegri lo vorrebbe di nuovo ai suoi ordini, secondo Mundo Deportivo. E c'è da sostituire Mario Mandzukic, che a giugno potrebbe salutare Vinovo...

Capitolo Martial: la Juventus lo aveva già puntato durante il calciomercato del 2015. Poi, però, il francese si è trasferito al Manchester United. Nonostante questo, come riporta Tuttsport, i contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore sono continuati. Marotta e Paratici hanno preparato il terreno per un nuovo assalto: il contratto di Martial scade nel 2019, l'ingaggio attuale (5 milioni) non rappresenta un problema per le casse bianconere. Il giocatore, al momento, fatica a imporsi nell'undici titolare dei Red Devils. Ma occhio: c'è anche un terzo nome.

Calciomercato, anche Cavani sul taccuino di Marotta

Martial e Morata, Morata e Martial. E se alla fine la spuntasse il terzo? Contatti avviati anche con gli agenti di Edinson Cavani. Dal coro si alza una voce: è quella di Paulo Dybala, che avrebbe chiesto rinforzi dal calciomercato per la Champions League. La Joya accoglierebbe a braccia aperte l'uruguaiano, così come Morata. Un valzer di attaccanti per Allegri, ma molto dipenderà anche dalle scelte sulle diverse panchine: i giocatori cercano spazio, si sa. Morata, Martial e Cavani potrebbero trovarlo alla Juventus. Con l'approvazione di Dybala.