Il Monday Night della 29esima giornata di Bundesliga registra il colpo esterno del Bayer Leverkusen che in casa del Lipsia si impone 4-1 e si porta al quarto posto solitario in classifica a quota 48 punti, superando proprio la squdadra di Hasenhüttl ferma a 46. Reduce dalle fatiche di Europa League (1-0 all'OM nell'andata dei quarti), il Lipsia passa al 17' con Sabitzer e viene ripreso nel finale di primo tempo da Havertz che gonfia la rete con un gran destro al volo. Nella ripresa le Aspirine dilagano con Brandt, Retsos e Volland.

