I gol più belli della Bundesliga 2017/2018: vota su FoxSports.it!

Da Lewandowski a Werner, da Reus a Gnabry passando per James Rodriguez e Bailey: su FoxSports.it puoi scegliere i gol più belli della Bundesliga.

09 apr 2018

Il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania per la sesta volta consecutiva, la Bundesliga 2017/18 ha quindi la sua regina. Alla fine mancano cinque giornate e ci sono ancora diversi obiettivi in ballo (dalla lotta salvezza alla corsa per un posto in Champions League ed Europa League), ma intanto su FoxSports.it vi chiediamo di scegliere il gol più bello segnato in questa annata. Avete l'imbarazzo della scelta: da Lewandowski a Reus, da Werner a Gnabry passando per James Rodriguez e Baliey. Non vi resta che votare!

VOTA I GOL PIù BELLI DELLA BUNDESLIGA 2017/18