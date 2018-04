Torino-Inter non è finita al triplice fischio dell'arbitro. Dopo che i granata hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Adem Ljajic al 36', Spalletti ha raggiunto il collega Mazzarri e i due si sono scambiati la mano in maniera un po' particolare. Nel post-partita il tecnico ha nerazzurro ha poi dichiarato:

Mazzarri ha sempre un po' di timore, anche quando vince come in questo caso. Ma non si deve aver paura e non deve darmi la mano con la "puntina". Se non vuoi la mano tanto vale che non me la dai...