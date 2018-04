"Non vedeva l'ora", ha detto il difensore rossonero dopo esser stato ammonito dall'arbitro Pairetto: era diffidato e salterà il big match contro il Napoli di domenica prossima.

52 minuti fa

Corre il minuto 81, il Sassuolo è da poco passato passato in vantaggio grazie a Politano. L'arbitro Pairetto non fischia un fallo su Rodriguez, Bonucci protesta con veemenza e viene ammonito. Le telecamere lo inquadrano, il labiale non lascia dubbi: "Non vedeva l'ora, figlio di p*****a", dice il difensore rivolgendosi alla sua panchina.

Bonucci era diffidato e salterà quindi il big match della 32esima giornata di Serie A che vedrà il Milan ospitare il Napoli a San Siro domenica alle ore 15. Non solo l'ex centrale della Juventus, Gattuso dovrà rinunciare con ogni probabilità anche ad Alessio Romagnoli.

Il classe '95 ha lasciato il posto a Musacchio dopo appena 6' per un problema muscolare ancora da valutare. In caso di forfait, al centro della difesa dovrebbero trovare spazio Musacchio e Zapata. Sarà un Milan in piena emergenza.