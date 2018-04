Il designatore arbitrale per la Serie A Nicola Rizzoli è stato ospite del programma Sky Calcio Club e ha fatto un bilancio del tanto discusso VAR, soffermandosi anche su alcuni singoli episodi. Si parte dall'ultima giornata e dal rigore concesso da Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli durante Benevento-Juventus per un contatto tra Viola e Higuain:

Il VAR interviene in presenza di situazioni chiare, quando l'errore è evidente. Qui possiamo ipotizzare che l'attaccante abbia accentuato la caduta o che il difensore abbia atterrato l'attaccante per poca esperienza. Solo l'arbitro dal vivo, sul campo, si è reso conto di cosa sia accaduto. In questi casi il VAR non interverrà mai perché dobbiamo attenerci al giudizio dell'arbitro e alla verità del campo