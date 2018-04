I titoli dei quotidiani sono dedicati alla vittoria di Vettel nel Gran Premio di Bahrein. Per il pilota della Ferrari è il secondo successo consecutivo.

9 ore fa di Daniele Minuti

La Ferrari e soprattutto Sebastian Vettel sembrano averci preso gusto: è la vittoria del pilota del cavallino nel Gran Premio del Bahrein, il secondo del Mondiale di Formula 1 del 2018, a guadagnarsi i titoli dei quotidiani sportivi in edicola lunedì 9 aprile.

Il tedesco, che è partito dalla pole position, ha vinto la gara disputata nel tardo pomeriggio di ieri precedendo le due Mercedes di Valtteri Bottas e del campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

L'altro argomento che domina la rassegna stampa di oggi sono i risultati arrivati durante la domenica nei vari campionati europei: la vittoria del Napoli in Serie A che mantiene vive le speranze Scudetto dei partenopei e il pareggio nel derby di Madrid in Liga.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Leone rosso"

Il titolo principale sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicato alla bellissima vittoria di Sebastian Vettel nel GP del Bahrein. Il tedesco della Ferrari è in testa al mondiale dopo che aveva trionfato anche nella gara in Australia 2 settimane fa. Spazio anche al campionato, con la vittoria del Napoli e gli stop per Inter e Milan.

Corriere dello Sport: "Diawanapoli"

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport vengono celebrati i successi della Ferrari di Vettel e del Napoli in Serie A. Con il 2-1 arrivato all'ultimo secondo col Chievo, la squadra allenata da Sarri rimane a -4 dalla Juventus capolista.

Tuttosport: "Che tori!"

Anche su Tuttosport viene celebrato il successo di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Bahrein ma il titolo principale è dedicato al Torino guidato da Walter Mazzarri capace di battere per 1-0 l'Inter. Decisiva la rete segnata dall'ex Ljajic.

L'Equipe: "Le beau temps et la nuit"

La prima pagina dell'Equipe si concentra sul ciclismo: ieri è andata in scena la Parigi-Roubaix vinta da Peter Sagan, ma la storica gara è stata turbata dall'attacco cardiaco avuto da Michael Goolaerts. Il corridore belga è morto in ospedale a solamente 23 anni.

As: "Puerta grande"

Il primo quotidiano spagnolo della nostra rassegna stampa è As che apre con la vittoria della Spagna in Coppa Davis sulla Germania. In quanto giornale madrileno non poteva mancare il riferimento al pareggio arrivato ieri pomeriggio fra Real e Atletico: a fissare il risultato sull'1-1 finale sono state le reti di Cristiano Ronaldo e Griezmann.

Sport: "Casi casi campeones"

Il campionato spagnolo domina la prima pagina di Sport, che si concentra sul Barcellona capolista. Dato il pareggio di ieri dell'Atletico Madrid la squadra di Valverde ha aumentato il proprio vantaggio sui Colchoneros fino a 11 punti.

Mundo Deportivo: "Más cerca"

È ancora il Barcellona a dividersi la prima pagina del Mundo Deportivo con la Spagna del tennis. I blaugrana potrebbero vincere il campionato addirittura nel Clasico contro il Real Madrid in programma ad inizio maggio.

Marca celebra la Spagna del tennis

Anche Marca si concentra sul successo della Spagna sulla Germania in Coppa Davis. La squadra iberica si è qualificata per le semifinali grazie alla vittoria di Rafa Nadal e all'impresa di David Ferrer in un epico quinto set contro Kohlschreiber.

A Bola: "Todos contra Bruno"

L'ultimo giornale della rassegna stampa di oggi è la Bola, che si concentra sui risultati arrivati ieri nel campionato portoghese: sia il Porto che lo Sporting Lisbona hanno vinto per 2-0, rispettivamente contro Aves e Ferreira, tenendo il passo del Benfica capolista. Nei biancoverdi continua la polemica contro il presidente Bruno de Carvalho.