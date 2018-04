Lo svantaggio da recuperare, la festa rovinata al Manchester United, il gol dell'argentino allo scadere: SuperMario torna su quei momenti.

09 apr 2018 di Leonardo Mazzeo

Il Manchester City ha rimandato l'appuntamento con il titolo: niente vittoria in Premier League (per ora), il derby con lo United ha frenato i festeggiamenti dei ragazzi di Guardiola. Un'occhiata veloce alla parte rossa della città: Mourinho sorride beffardo, è merito suo se l'evento è saltato. Lui non vuole solo partecipare alle feste. Vuole avere il potere di farle fallire.

Un'occhiata alla parte blu. E un salto nel passato. Sì, perché sei anni fa era stato il City a rovinare i piani dei Red Devils. E quella volta in maniera definitiva, mentre Rooney e compagni già festeggiavano. Senza però aver fatto i conti con i minuti di recupero. Con Edin Dzeko. Con Sergio Aguero. E con Mario Balotelli.

Lo stesso attaccante italiano ha ricordato quel giorno: 13 maggio 2012, il suo ingresso in campo fu determinante per la vittoria sul QPR. E quindi sul successo in Premier League del Manchester City di Mancini. SuperMario ha messo lo zampino sulla terza rete dei Citizens: assist per Aguero, che controlla il pallone e lo scaglia in rete. E la festa esplode.

Premier League, Balotelli e il gol vittoria di Aguero

Prima della fine di Manchester City-QPR, lo United aveva il titolo della Premier League in tasca. Però Mancini aveva altri piani. Nonostante la momentanea sconfitta per 1-2, la sua squadra non ha mollato. Balotelli era in panchina, aveva paura per le sorti del campionato. Ma in lui c'era anche la voglia di entrare e di aiutare i compagni. Nel frattempo, il suo City aveva cominciato ad attaccare. A "giocare in maniera incredibile" (ipse dixit). Poi è scattato il minuto 76. Dentro Mario:

Quando ha segnato Dzeko, io ero già concentrato sull'azione successiva. Non sapevo neanche chi avesse realizzato il secondo gol. L'ho saputo solo a fine partita

Per i Citizens, però, non era ancora fatta. C'era un altro gol da realizzare. Una Premier League da vincere. Un risultato da ribaltare completamente. Alla fine, è successo:

Ho provato a controllare il pallone, ho subito un contrasto. La palla si è allontanata dal mio piede. Ho visto gli inserimenti di Aguero e di Kompany. In quel mezzo secondo ho pensato che, forse, ci sarebbe stato spazio per Sergio. Poi gli ho semplicemente passato il pallone. Lui ha fatto tutto il resto