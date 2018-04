Il centrocampista è stato ripreso dalle telecamere mentre sputa sullo stemma del Manchester City a fine primo tempo.

09 apr 2018

Il derby di Manchester continua a far discutere. Non solo per la fantastica rimonta dello United che da 0-2 è riuscito a imporsi 3-2 grazie alla doppietta di Pogba e alla rete di Smalling. C'è un altro episodio che nelle ultime ore sta attirando l'attenzione e le ire dei tifosi dei Citizens. Ha come protagonista Ander Herrera, tra i più beccati dal pubblico per i continui litigi con Gabriel Jesus durante il match.

Sul web è comparso un video che riprende lo spagnolo a fine primo tempo mentre abbandona il prato verde e sputa sullo stemma del City prima di entrare negli spogliatoi. Le immagini parlano chiaro, ma Herrera ha negato e ha provato a difendersi: "Lotterò sempre per i miei tifosi e lo stemma del mio club, così come rispetterò sempre l'avversario".

Secondo il Guardian potrebbero anche esserci delle ripercussioni personali per Ander Herrera. Se infatti il City decidesse di intraprendere azioni legali contro il giocatore, la Football Association sarebbe legittimata a utilizzare il filmato e prendere provvedimenti.