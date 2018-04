Il presidente della promotion apre ad una title shot immediata per l'ex campione pesi massimi, pronto a tornare dopo la chiusura del suo rapporto con WWE.

09 apr 2018 di Massimiliano Rincione

Brock Lesnar può tornare a combattere sin da subito per il titolo dei pesi massimi UFC. L'attuale WWE Universal Champion, pronto a salutare la federazione di Stamford dopo aver esaurito gli ultimi impegni contrattuali - terminati in linea teorica a WrestleMania 34 -, rientrerà nelle MMA dalla porta principale, provando a riprendere in mano il discorso lasciato in asso dopo la vittoria di UFC 200 su Mark Hunt.

Un ritorno sofferto, quello di Lesnar, che nel luglio 2017 ha visto esaurirsi la squalifica di un anno commutatagli da USADA, che lo aveva fermato dopo il fallimento dei test anti-doping. Il "Sindaco di Suplex City" sembra però aver preso in maniera definitiva la sua scelta, con l'addio al pro-wrestling che è divenuto praticamente inevitabile. Una parentesi chiusa per volontà dello stesso ex campione pesi massimi UFC, che non ha mai nascosto il suo disamore per quel tipo di intrattenimento che tanto però gli ha fruttato a livello economico.

La domanda, adesso, è: quale avversario per Lesnar al rientro nelle MMA? Probabilmente il campione pesi massimi che uscirà fuori dal match di UFC 226. Il prossimo 7 luglio infatti l'attuale detentore della cintura Stipe Miocic e il parigrado dei massimi-leggeri Daniel Cormier si daranno battaglia, con il vincitore che - parola di Dana White - dovrà essere pronto a prendere in carico la pratica Lesnar.

Lesnar subito per il titolo dopo UFC 226? Sì, è una possibilità. Lui è tuttora sotto contratto con UFC ed ha diversi incontri presenti nell'accordo, ma non abbiamo ancora fissato un match. Non gli resta che rientrare nel pool USADA.

MMA: Lesnar per il titolo UFC? Cormier già gongola

Neanche il tempo di aprire all'opportunità di un rientro titolato per Lesnar nelle MMA che Daniel Cormier già si sfrega le mani. Il campione dei massimi-leggeri UFC, atteso dalla sfida al re dei massimi Stipe Miocic, potrebbe affrontare l'ex pro-wrestler qualora si imponesse sullo statunitense di chiare origini croate. Questo, ovviamente, aprirebbe la strada ad un enorme bonifico sul conto corrente di "DC", che sogna già il money match.