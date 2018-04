I baschi fanno bottino pieno in trasferta grazie alle reti di Cordoba, Inaki Williams e Muniain. Inutile il momentaneo 2-1 di Bacca.

09 apr 2018

Nella 31esima giornata di Liga l'Athletic Bilbao vince 3-1 in casa del Villarreal e sale al 12esimo posto a quota 39 punti, otto in meno del Sottomarino Giallo sesta forza del campionato. Al 4' i baschi passano grazie al primo gol di Cordoba in Primera Division, al 51' raddoppiano con Inaki Williams che torna a esultare dopo tre mesi dall'ultima volta (19 gennaio). Al 67' riapre il match Carlos Bacca che arriva per il sesto anno di fila in doppia cifra, lo chiude Muniain che tornava in campo 198 giorni dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro.