L'ex tecnico del Borussia Dortmund siederà con tutta probabilità sulla panchina dei transalpini: accordo biennale, sorpassati Conte e Luis Enrique.

923 condivisioni

09 apr 2018 di Massimiliano Rincione

Thomas Tuchel è virtualmente il nuovo tecnico del PSG. L'ex Borussia Dortmund, libero da vincoli dopo l'addio alle Wespen del 30 maggio scorso, supera in volata Antonio Conte, favoritissimo per la corsa alla panchina dei transalpini soltanto un paio di settimane fa. Un accordo raggiunto - come rivelato da Sportbuzzer - sulla base dei colloqui con lo stesso mister teutonico che ha convinto la facoltosa dirigenza del club francese ad offrigli un biennale dalle cifre non ancora trapelate. Gran colpo messo a segno dal Paris Saint-Germain che si assicura uno dei tecnici più ambiti sul calciomercato degli allenatori.

Tuchel subentrerà all'ormai separato in casa Unai Emery, incapace di centrare risultati soddisfacenti in campo europeo. L'ex tecnico del Siviglia, arrivato proprio per il suo ottimo palmares continentale (tre Europa League conquistate nel triennio 2013-2016), non è infatti riuscito ad imporre la propria mentalità ad una squadra trasformatasi in corazzata nello scorso calciomercato estivo.

Thomas Tuchel 'agrees two-year deal' to join Paris Saint-Germain in blow to Chelsea and Arsenalhttps://t.co/rKRdYfpzPG pic.twitter.com/99kXu9zvbZ — Mirror Football (@MirrorFootball) April 9, 2018

Oltre a quelle del prescelto Tuchel e del già citato Conte, il PSG aveva vagliato le candidature di Luis Enrique e Massimiliano Allegri. Chelsea, Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco, che si erano interessati fortemente al tecnico tedesco, dovranno dunque gettarsi su altri obiettivi. E chissà che i club sopracitati non possano puntare sugli altri nomi avvicinati dai parigini prima che l'accordo con l'ex Colonia venisse raggiunto.

Vota anche tu! PSG: Thomas Tuchel è il tecnico giusto per puntare alla Champions League? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No PSG: Thomas Tuchel è il tecnico giusto per puntare alla Champions League? Condividi





Calciomercato: a quando l'annuncio di Tuchel al PSG?

L'ufficialità dell'approdo di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain dovrebbe arrivare già nelle prossime settimane, con la società che potrebbe annunciare l'accordo già dopo la matematica vittoria del campionato. Questo, ovviamente, delegittimerebbe ulteriormente Emery, che si giocherebbe le ultime gare della Ligue 1 ancor più svuotato di motivazioni. Chiusa la stagione sportiva il PSG si getterà sin da subito sul calciomercato, nella speranza di offrire al nuovo allenatore i rinforzi utili a puntare alla vittoria di una Champions League inseguita ormai da troppo tempo.