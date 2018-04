Tutti i numeri dello Showcase of Immortals: i prezzi dei biglietti alle stelle per assistere all'evento dell'anno al Mercedes-Benz Superdome.

08 apr 2018 di Daniele Rocca

Le luci si accendono sull'evento più atteso dell'anno. Il Mercedes-Benz Superdome di New Orleans è pronto a ospitare WrestleMania 34: tutti i titoli di campione del mondo saranno messi in palio, con Brock Lesnar ed AJ Styles che se la dovranno vedere rispettivamente con Roman Reigns e Shinsuke Nakamura.

Nel sabato sera dello Smoothie King Centre gli incontri di NXT sono stati l'antipasto perfetto in vista dello Showcase of Immortals che si terrà nella notte tra domenica 8 e lunedì 9. Da stropicciarsi gli occhi il Six-Man Ladder Match (valido per il North American Championship) e l'epilogo della faida tra Johnny Gargano e Tommaso Ciampa. Salvo colpi di scena futuri.

Intanto la città più popolosa della Louisiana è letteralmente impazzita per l'arrivo delle Superstar WWE. Per le vie del centro i tifosi colorano, grazie a un fiume di gadget, New Orleans di giallo e viola. Ma andiamo a toccare con mano tutte le curiosità e i numeri di WrestleMania 34, una macchina da 15 milioni di dollari.

WrestleMania 34, i numeri della macchina WWE

Gli americani, per definizione, sono abituati a fare le cose in grande. E WrestleMania 34 è lo specchio di un meraviglioso stereotipo. Evento secondo solo al SuperBowl, non so se ci capiamo. New Orleans è l'occasione perfetta per battere altri record: più di un milione e mezzo di persone hanno partecipato alle edizioni precedenti, riempendo i palazzetti statunitensi. Il Mercedes-Benz Superdome non rappresenta un'eccezione. E per la seconda volta in quattro anni torna a ospitare l'evento di punta della WWE.

Una macchina macina-soldi, un buco nero che continua a gonfiare le tasche di Vince McMahon (col suo patrimonio netto di $1.7 miliardi è tra gli uomini più ricchi del mondo secondo Forbes). Merito soprattutto del merchandise: basta fare una passeggiata al Fan Axxess per rendersi conto di quanto i tifosi siano fidelizzati, appassionati di Wrestling. Veri e propri 'fan addicted'. Anche quest'anno gli incassi si aggireranno intorno ai 15 milioni di dollari, con il discorso biglietti che merita un capitolo a parte.

I prezzi dei biglietti

È un evento da tutto esaurito. Accaparrarsi un biglietto per WrestleMania è ai limiti del miracoloso. O per portafogli molto pesanti. I prezzi sono sempre più alti, fino ad arrivare a toccare quota 2mila dollari per i posti migliori. Non si scende sotto ai 95 dollari, meglio munirsi di binocolo però.

Ma per assistere all'evento in cui tutte le cinture WWE sono messe in palio, i tifosi farebbero carte false per assicurarsi un posto in prima fila. Anzi, meglio indietreggiare un po' e cercare di risparmiare qualche dollaro per nachos, pop corn e bevande. Anche i colleghi quando si tratta di cibo non si fanno parlare dietro.