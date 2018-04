Montella parla a Fox Sports: "Io in Nazionale? Servono i capelli bianchi"

Vincenzo Montella: "Non si può perdere per 4-0"

L'Aeroplanino si presenta nella conferenza stampa visibilmente contrariato: 1 sola vittoria nelle ultime 5 partite e settimo posto in classifica che potrebbe diventare un ottavo se oggi il Girona dovesse fare risultato in casa della Real Sociedad.

Quattro gol come quattro schiaffi: nel sabato di Liga il Celta Vigo ha maltrattato il Siviglia e grazie all'autogol di Arana e alla tripletta di Iago Aspas ha rifilato un 'doloroso' 4-0 alla squadra di Vincenzo Montella .

