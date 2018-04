I titoli dei quotidiani sono dedicati ai risultati degli anticipi, con la vittoria della Juventus sul Benevento e la sconfitta della Roma con la Fiorentina.

Il week-end dei campionati europei si è aperto con alcuni anticipi particolarmente emozionanti, specialmente per quanto riguarda il campionato italiano: ieri erano infatti impegnate sia la Juventus capolista che la Roma in cerca di punti per consolidare il suo terzo posto.

I Campioni d'Italia hanno sconfitto in trasferta il Benevento soffrendo molto più di quanto ci si potesse aspettare, mentre la squadra allenata da Di Francesco è crollata all'Olimpico sotto i colpi della Fiorentina che ha trovato il suo sesto successo consecutivo in Serie A.

La nostra rassegna stampa di oggi ci porterà anche in Spagna, dove viene celebrata la vittoria del Barcellona contro il Leganes e ci si proietta al derby fra Real Madrid e Real Madrid in programma questo pomeriggio al Santiago Bernabeu.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Trybala"

Il titolo principale sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport riguarda la Juventus, che ieri ha portato via dal Vigorito di Benevento 3 punti importanti quanto difficili. In giallorossi hanno infatti recuperato per 2 volte lo svantaggio prima di cadere nel secondo tempo. In taglio alto spazio alla Formula 1: in Bahrein la prima fila sarà tutta rossa con Vettel e Raikkonen.

Corriere dello Sport: "Dybala e passa la paura"

Anche il Corriere dello Sport si concentra sui risultati degli anticipi di ieri. La Juventus è volata momentaneamente a +7 sul Napoli secondo in classifica battendo il Benevento, mentre la Roma rischia il terzo posto dopo la sconfitta con la Fiorentina.

Tuttosport: "Tribala"

L'ultimo quotidiano sportivo italiano della nostra rassegna stampa è Tuttosport e il giornale torinese dà spazio alla Juventus vittoriosa sul campo del Benevento grazie ad una tripletta di Dybala. I bianconeri hanno ora 7 punti di vantaggio sul Napoli che oggi ospita il Chievo.

L'Equipe: "Battre le pavé"

La prima pagina del quotidiano francese l'Equipe è dedicata al ciclismo, dato che questa mattina parte una delle gare più importanti dell'anno: la Parigi-Roubaix. I tre grandi favoriti per la vittoria sono Peter Sagan, Greg Van Avermaet e Niki Terpstra.

As: "El derbi del gol"

Il primo giornale spagnolo della rassegna stampa odierna è il madrileno As, che ovviamente si concentra sul derby che nel pomeriggio vedrà il Real Madrid sfidare l'Atletico. A sorpresa, Zidane potrebbe concedere un turno di riposo a Cristiano Ronaldo.

Sport: "Pasillo a la Liga"

Il protagonista dei quotidiani vicini al Barcellona è come prevedibile Leo Messi: il numero 10 del Barcellona ieri sera ha trascinato i blaugrana alla vittoria contro il Leganes grazie ad una splendida tripletta. Il Barça eguaglia il record della Real Sociedad del 1980, con il 38esimo risultato utile consecutivo.

Mundo Deportivo: "Pasillo a la Liga"

È ancora la Pulce a meritarsi i titoli, stavolta della prima pagina del Mundo Deportivo, che ricalca quello di Sport. Con le 3 reti messe a segno nell'anticipo casalingo contro il Leganes, Messi ha raggiunto l'eterno rivale Cristiano Ronaldo a quota 39 gol in stagione.

Marca: "Air derbi"

Marca non poteva che aprire sul derby fra Real Madrid e Atletico Madrid di questo pomeriggio. Se i Campioni d'Europa fermeranno i Colchoneros, consegneranno al Barcellona la matematica vittoria del campionato spagnolo.

A Bola: "El comandante"

Chiudiamo con il quotidiano portoghese la Bola, che dedica la sua prima pagina al Benfica. Ieri la capolista della Superliga giocava in casa del Setúbal e ha trovato una vittoria importantissima grazie ad un rigore segnato da Raul Jimenez al 92esimo minuto. Le Aquile mantengono così la testa della classifica davanti al Porto.