Doppio big match in programma domenica 15 aprile. La Juventus capolista ospita la Sampdoria, mentre l'Inter va a giocare in casa dell'Atalanta.

2 condivisioni

7 ore fa di Daniele Minuti

La 32esima giornata del campionato italiano può essere quella che deciderà la corsa verso la vittoria dello Scudetto e quella verso i posti validi per una qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il programma del prossimo turno Serie A infatti, che si giocherà fra sabato 14 e domenica 15 aprile, presenta alcuni incroci importanti per quanto riguarda le zone alte della classifica. In particolare avremo due big match nel giro di poche ore: Milan-Napoli e il derby fra Roma e Lazio.

La capolista Juventus giocherà nel tardo pomeriggio di domenica ospitando la Sampdoria mentre l'Inter proverà a consolidare il suo piazzamento in classifica che al momento le garantirebbe l'accesso in Champions. Ma l'impegno per i ragazzi di Spalletti non è dei più facili: li attende l'Atalanta.

Lazio-Roma è il posticipo della 32esima giornata

Prossimo turno Serie A, il programma della 32esima giornata

Il prossimo turno Serie A sarà particolarmente spezzettato e si aprirà alle 15:00 di sabato 14 aprile con Cagliari-Udinese. Alle 18:00 si giocheranno in contemporanea Chievo-Torino e Genoa-Crotone, con i calabresi che a Marassi si giocano le ultime speranze di salvezza.

L'anticipo serale sarà la sfida di Bergamo fra Atalanta e Inter alle 20:45: i nerazzurri (quelli ospiti) proveranno ad approfittare dell'incrocio fra le due romane per scappare in classifica e mettere al sicuro il piazzamento Champions.

Il lunch match domenicale vedrà la Fiorentina ospitare la SPAL, con i viola che sono in cerca di una storica settima vittoria consecutiva in campionato. Nel pomeriggio si giocheranno 3 partite: Sassuolo-Benevento, Bologna-Verona e soprattutto Milan-Napoli, che potrebbe essere decisiva per la lotta Scudetto.

I partenopei proveranno a far punti per accorciare sulla Juventus, che scenderà in campo alle 18:00 all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. A chiudere il prossimo turno Serie A sarà il derby Lazio-Roma, in cui c'è di fatto in palio il quarto posto in classifica. Ecco dunque il programma completo della 32esima giornata di campionato.