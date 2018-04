Mourinho su Pogba: "Due gol che verranno ricordati a lungo dai tifosi"

Lo Special One si coccola il centrocampista francese dopo la grande prestazione contro il Manchester City

351 condivisioni

6 ore fa

Perdere questa partita proprio non si poteva: il Manchester United batte il City all'Ethiad e rimanda almeno di una settimana il trionfo dei Citizens in Premier League. Uomo del match? Paul Pogba.

Brilliant, brilliant team goal by Manchester United. pic.twitter.com/e6Jd4Rg5r8 — Adam Joseph (@AdamJosephSport) April 7, 2018

Proprio il francese è stato al centro dell'attenzione mediatica in Inghilterra (e non solo) per la diatriba tra Pep Guardiola e Mino Raiola. Così nella conferenza stampa post-match, José Mourinho glissa l'argomento

Non mi interessa se abbia ragione Pep o Mino

Già, perché la notizia di giornata è la prestazione del centrocampista francese, che sembra tornato ai suoi livelli di gioco e prestazione (cioè altissimi). E se per questa stagione la Premier League è stata un monologo City, la vittoria di ieri potrebbe rappresentare psicologicamente il primo tassello per costruire nel modo migliore quella che verrà. E con un Paul Pogba in queste condizioni, il Manchester United di Mourinho può tornare a sognare seriamente il titolo, che dalle parti dell'Old Trafford manca dalla stagione 2012/2013.