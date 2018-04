Si corre in Argentina: tutto in diretta da Sky Sport MotoGP HD e in chiaro su TV8. Start alle ore 20:00 in Italia.

18 condivisioni

9 ore fa di Luca Guerra

A tre settimane dalla prima tappa stagionale, sul circuito di Losail in Qatar, la MotoGP si prepara a tornare in pista. Succede sul moderno circuito di Rio Hondo, sulle rive del fiume Dulce, per il Gran Premio de la República Argentina. Un tracciato presente nel calendario del motomondiale dal 2014, che dopo le prove e le qualifiche di rito vivrà lo start della gara questa sera alle ore 20:00 italiane.

What chance of seeing another Yamaha 1-2 this weekend at the #ArgentinaGP? 🇦🇷 pic.twitter.com/w7y02fynVR — MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) April 5, 2018

Gran parte delle attese sono concentrate su Andrea Dovizioso: dopo la vittoria in Qatar, ottenuta in una sfida all'ultimo controsorpasso con Marc Marquez nel giorno in cui una caduta ha costretto al ritiro il compagno di scuderia Jorge Lorenzo, il pilota Ducati è chiamato al compito più complicato. Confermarsi nel tempo per cercare di interrompere il dominio spagnolo degli ultimi 6 anni.

Le gare di MotoGP in calendario a Termas de Rio Hondo avranno il via in una collocazione oraria spesso poco gradita agli appassionati italiani: le 20. Una scelta dettata dalla necessità di evitare la concomitanza con il Gran Premio di Formula 1, al via al tramonto in Bahrain. Per seguire quanto accadrà sulla pista argentina in chiaro, in pay tv e in streaming le opzioni certo non mancano.

MotoGp, Andrea Dovizioso (Ducati)

MotoGP, dove vedere il GP d'Argentina in TV e streaming

A raccontare emozioni e traguardi del Gran Premio di Argentina su Sky sarà la voce di Guido Meda. Anche il Gran Premio de la República Argentina, come accade per tutte le tappe del Mondiale, sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, canale 208 di Sky. La novità riguarda invece la programmazione televisiva in digitale: rispetto a quanto accaduto tre settimane fa in Qatar, dove era stato possibile assistere al Gran Premio solo in differita, per la tappa di Rio Hondo è prevista la diretta anche in chiaro su TV8. Una soluzione che sarà ripetuta per altri sette appuntamenti nella stagione 2018 di MotoGP:

22 aprile, ore 21:00 - USA Austin, Circuit of the Americas

3 giugno, ore 14:00 - Italia, Mugello

17 giugno, ore 14:00 - Spagna, Catalunya

5 agosto, ore 14:00 - Repubblica Ceca, Brno

12 agosto, ore 14:00 - Austria, Red Bull Ring

9 settembre, ore 14:00 - San Marino, Misano

18 novembre, ore 14:00 - Spagna, Valencia

La possibilità di seguire le sfide del motomondiale previste in Argentina non si limitano però alla TV via satellite o in chiaro: per chi vorrà affidarsi allo streaming, è possibile connettersi a NowTv (al link www.nowtv.it/sport), l'internet tv griffata Sky sulla quale saranno trasmesse in diretta le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp.

MotoGp, Marc Marquez in pista in Qatar

Il programma del Gran Premio di Argentina

In diretta per gli abbonati SKY:

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: Gara Moto3

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.20: Gara Moto2

Ore 19.15: Paddock Live Gara

Ore 19.30: Grid

Ore 20: Gara MotoGP

Ore 21: Zona Rossa

Ore 21.45: Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 01.00: Race Anatomy MotoGP

Diretta su TV8 in chiaro sul digitale terrestre:

17:00 - Gara Moto3 (21 giri)

18:20 - Gara Moto2 (23 giri)

20:00 - Gara MotoGP (25 giri)

In streaming e ondemand su NowTv: