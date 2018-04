Nel posticipo della 31esima giornata del campionato spagnolo la squadra di Marcelino conquista i 3 punti e scavala il Real Madrid al terzo posto in classifica.

318 condivisioni

08 apr 2018 di Elmar Bergonzini

Sono queste le partite nelle quali si distinguono le squadre ambiziose. Nel posticipo della 31esima giornata della Liga il Valencia batte 1-0 l'Espanyol e scavalca il Real Madrid al terzo posto andando a -3 dall'Altetico Madrid secondo. La squadra di Marcelino è già a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League (ha 16 punti di vantaggio sul Betis quinto) e anche se fra il quarto e il secondo posto non cambia nulla vince per spinto dalla voglia di arrivare il più in alto possibile in classifica. Dopo una stagione disastrosa come quella scorsa questa ambizione così sana è sia positiva che ben augurante.

Il gol di Rodrigo

Liga, Valencia-Espanyol 1-0: la gara

Dopo il pareggio fra Real Madrid e Atletico Madrid nel derby della capitale spagnola, il Valencia parte subito forte per prendersi il terzo posto in classifica: al 7' i padroni di casa vanno in vantaggio con una bellissima discesa di Guedes che sulla sinistra raggiunge il fondo, si accentra e serve Rodrigo sul secondo palo che di testa la deve solo appoggiare in porta. Già all'11' però arriva la risposta dell'Espanyol con un bel colpo di testa di Moreno cerca il pareggio, con Neto che però è attento.

Gli ospiti prendono coraggio e provano a spingere, ma la difesa del Valencia concede davvero poco. Un tiro di Jurado, al 20', esce di poco, così come la conclusione di Moreno al 28'. Al 31' si rivede il Valencia con Guedes che, da ottima posizione, fallisce però una palla gol gigantesca. Pochi istanti dopo ci prova Montoya da fuori ma Lopez è attento. Al 42' ci prova ancora Moreno, ma l'attaccante dell'Espanyol è impreciso.

0-0 ⚽ | 6' 🕰| Gol de Rodri-gol ⚽



Espectacular jugada de @gguedesoficial

y centro al delantero del @valenciacf que remata de cabeza de manera certera

🖤 ⬜#ValenciaEspanyol#MestallaVolChampions — Valencia CF (@valenciacf) April 8, 2018

Nel secondo tempo il risultato non cambia

Nel secondo tempo il Valencia prova un po' ad alzare il ritmo e a chiudere la partita, ma la prima occasione è dell'Espanyol con una punizione che Navarro però calcia male: al 58' ha una buona occasione Rodrigo che però di testa non inquadra la porta. Al 70' occasione potenziale per gli ospiti con Leo Baptistao che prova a imbucare per Moreno ma Garay è attento e chiude. Al 73' doppia occasione per Rodrigo, ma la difesa ospite chiude bene. Bello, al 77' il tiro di Piatti che però non inquadra la porta. Finisce così, con il Valencia che prende 3 punti con i quali scavalca il Real Madrid al terzo posto in classifica.