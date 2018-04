Oblak e Navas si esaltano e salvano più volte il risultato. Molto bene anche Cristiano Ronaldo, un po' sotto tono invece Bale.

08 apr 2018 di Elmar Bergonzini

Un derby teso ed equilibrato, come negli ultimi anni è sempre successo. Real Madrid e Atletico Madrid, nella 31esim giornata della Liga, danno ancora una volta spettacolo. Non ci si gioca il titolo (il Barcellona ha ormai preso il largo), per nessuna delle due è in pericolo la qualificazione alla prossima Champions League (lontanissimo il Betis quinto), ma c'è comunque in palio l'onore.

Per questo sia Zidane che Simeone mandano in campo la squadra titolare. Sia il Real Madrid che l'Atletico Madrid hanno in settimana una partita europea molto importante (contro la Juve i madridisti, contro lo Sporting i biancorossi), ma il derby non può esser sottovalutato. Il ritmo è altissimo, ma è normale che sia così quando in campo ci sono Bale e Ronaldo da una parte, Diego Costa e Griezmann dall'altra.

A fare meglio è il Real Madrid, che crea più dell'Atletico Madrid, ma è anche questione di filosofie di calcio molto, molto diverse. Al gol di Cristiano Ronaldo risponde Griezmann, ma i veri protagonisti sono i due portieri: Oblak da una parte e Navas dall'altra.

Uno scontro nell'area di rigore dell'Atletico Madrid

Liga, le pagelle di Real Madrid-Atletico Madrid

Real Madrid (4-4-2): Navas 7,5; Carvajal 6, Varane 6, Ramos 5,5, Marcelo 6,5; Vazquez 6, Kroos 6, Kovacic 6 (dal 72' Modric 6), Asensio 6,5 (dal 72' Isco 6); Bale 5,5, Ronaldo 7 (dal 63' Benzema 6). All: Zidane 6,5.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 7,5, Juanfran 6, Savic 5,5, Godin 6, Hernandez 6; Vitolo 6 (dal 61' Correa 6), Saul Ñíguez 6, Thomas 6 (dall'82' Gameiro sv), Koke 6; Diego Costa 6 (dal 71' Gabi 6), Grizemann 7. All: Simeone 6,5.

I migliori

Oblak 7,5

Semplicemente perfetto: sempre puntuale nelle uscite, è reattivo sia su Bale che su Ronaldo. Al 91' para anche su Sergio Ramos. Quando non ci arriva lui lo salvano palo e traversa. Sulla rete di Ronaldo non può nulla, anzi, senza di lui la partita si sarebbe sbloccata molto, molto prima.

Oblak in uscita

Navas 7,5

Tanto criticato di solito quanto decisivo oggi. Copre benissimo su Diego Costa nel primo tempo, è perfino miracoloso sul tiro ravvicinato di Koke nella ripresa: l'Atletico sarebbe andato sull'1-2 e recuperare sarebbe stato quasi impossibile. Il Real oggi ha fatto la partita, ma se non ha perso il merito è suo.

Navas in uscita

Ronaldo 7

Sembrava dovesse riposare, ma lui voleva esserci e alla fine Zidane gliel'ha data vinta. Lui ha tenuto in apprensione la difesa dell'Atletico Madrid praticamente da solo. Dimostra di essere in uno stato psio-fisico eccezionale al 53' quando, su assist di Bale, colpisce al volo e batte Oblak. Dopo poco più di un'ora Zidane lo richiama in panchina: ha bisogno di lui anche in Champions League.

Cristiano Ronaldo esulta dopo il gol

I peggiori

Bale 5,5

Va detto che la partita è stata vivace e trovare i peggiori non è semplice. Va anche detto che lui, comunque, serve a Ronaldo il pallone dell'1-0, ma dal gallese ci si aspetta un po' di più. Poche accelerazioni, pochi spunti, al momento non è sicuramente uno dei giocatori più pericolosi del Real Madrid. E nemmeno uno dei più in forma.

Bale in azione

Sergio Ramos 5,5

Si perde l'uomo nell'azione del pareggio dell'Atletico Madrid, e già questo è piuttosto grave, ma poi, nel finale, sciupa due ottime palle gol: la prima gliela para Oblak, la seconda la spara alta sopra la traversa. Non era la sua giornata: capita, ma oggi era un po' distratto.