Hall of Fame del calcio italiano: ecco Conti, Del Piero e Gullit

Tra gli altri nomi introdotti nell'arca della gloria del nostro calcio da parte della FIGC anche Allodi, Bagnoli, Campana, Dall'Ara, Farina, Weisz e la calciatrice Betty Vignotto.

9 ore fa di Simone Cola

Lunedì 9 aprile la FIGC introdurrà nuovi nomi nella Hall of Fame del calcio italiano, iniziativa permanente creata nel 2011 per celebrare gli uomini e le donne che hanno contribuito alla crescita e all'affermazione del calcio in Italia. Nell'occasione la "classe del 2017", cioè i nomi che faranno il loro ingresso nell'arca della gloria quest'anno, saranno numerosi e tutti di un certo spessore.

Si tratterà infatti di Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus e campione del mondo nel 2006; Bruno Conti, leggenda della Roma e campione del mondo nel 1982; Ruud Gullit, iconico campione del Milan di Arrigo Sacchi, campione d'Europa nel 1988 con l'Olanda e per due volte in rossonero; Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona che nel 1985 conquistò uno storico Scudetto.

E poi ancora Renato Dall'Ara, storico presidente del Bologna; Sergio Campana, per oltre trent'anni presidente dell'Associazione Italiana Calciatori; Italo Allodi, uno dei dirigenti più importanti che il nostro calcio ha mai avuto; Arpad Weisz, allenatore campione d'Italia con Bologna e Inter poi scomparso dopo la deportazione ad Auschwitz; Elisabetta Vignotto, pioniera del calcio femminile in Italia e capace di giocare ad alti livelli per vent'anni, realizzando 102 reti in 109 partite con la Nazionale.

Roberto Baggio e Alessandro Del Piero, introdotti nella Hall of Fame del calcio italiano rispettivamente nelle classi del 2011 e del 2017.

Hall of Fame: il calcio celebra chi lo ha fatto grande

Sono questi i nove nomi che saranno inseriti nella Hall of Fame, andando ad aggiungersi a quelli altrettanto importanti di chi li ha preceduti. La cerimonia di introduzione avrà luogo lunedì 9 aprile nella meravigliosa cornice offerta dal Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, quando gli introdotti doneranno alla FIGC un proprio cimelio personale che andrà ad arricchire l'ala dedicata all'iniziativa all'interno del museo del calcio di Coverciano.

Creata nel 2011, la Hall of Fame vede ogni anno l'introduzione di nomi nuovi, personaggi che per vari motivi hanno reso grande il calcio in Italia e che la FIGC seleziona in base a diverse categorie: giocatori italiani e stranieri, allenatori, dirigenti, arbitri e calciatrici e speciali riconoscimenti alla memoria.

Gli uomini e le donne che hanno fatto la storia del calcio in Italia

Ecco di seguito i nomi inseriti fino ad oggi dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Giocatori italiani

Roberto Baggio (dal 2011)

Paolo Maldini (dal 2012)

Franco Baresi (dal 2013)

Fabio Cannavaro (dal 2014)

Gianluca Vialli (dal 2015)

Giuseppe Bergomi (dal 2016)

Alessandro Del Piero (dal 2017)

Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006, è un membro della Hall of Fame del calcio italiano.

Giocatori stranieri

Michel Platini (dal 2011)

Marco Van Basten (dal 2012)

Gabriel Batistuta (dal 2013)

Diego Armando Maradona (dal 2014)

Ronaldo (dal 2015)

Paulo Roberto Falcão (dal 2016)

Ruud Gullit(dal 2017)

Diego Maradona e Michel Platini: sono tra i grandi calciatori stranieri presenti nella Hall of Fame.

Calciatrice Italiana

Carolina Morace (dal 2014)

Patrizia Panico (dal 2015)

Melania Gabbiadini (dal 2016)

Elisabetta Vignotto (dal 2017)

Elisabetta "Betty" Vignotto, oltre 100 partite in Nazionale, è l'attuale presidente del Sassuolo femminile.

Veterani italiani

Gigi Riva (dal 2011)

Dino Zoff (dal 2012)

Gianni Rivera (dal 2013)

Sandro Mazzola (dal 2014)

Marco Tardelli (dal 2015)

Paolo Rossi (dal 2016)

Bruno Conti (dal 2017)

Capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982, Dino Zoff è stato introdotto nella Hall of Fame nel 2012.

Allenatori italiani

Arrigo Sacchi (dal 2011)

Marcello Lippi (dal 2011)

Giovanni Trapattoni (dal 2012)

Fabio Capello (dal 2013)

Carlo Ancelotti (dal 2014)

Roberto Mancini (dal 2015)

Claudio Ranieri (dal 2016)

Osvaldo Bagnoli (dal 2017)

Sarà introdotto quest'anno Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona capace di vincere uno storico Scudetto nel 1985.

Dirigenti italiani

Adriano Galliani (dal 2011)

Giampiero Boniperti (dal 2012)

Massimo Moratti (dal 2013)

Giuseppe Marotta (dal 2014)

Corrado Ferlaino (dal 2015)

Silvio Berlusconi (dal 2016)

Sergio Campana (dal 2017)

Arbitri

Pierluigi Collina (2011)

Luigi Agnolin (dal 2012)

Paolo Casarin (dal 2012)

Cesare Gussoni (dal 2013)

Sergio Gonella (dal 2013)

Stefano Braschi (dal 2014)

Roberto Rosetti (dal 2015)

Alla memoria

Calciatori

Giuseppe Meazza (dal 2011)

Giovanni Ferrari (dal 2011)

Silvio Piola (dal 2011)

Gaetano Scirea (dal 2011)

Angelo Schiavio (dal 2012)

Valentino Mazzola (dal 2012)

Eraldo Monzeglio (dal 2013)

Giacomo Bulgarelli (dal 2014)

Giacinto Facchetti (dal 2015)

Dirigenti

Artemio Franchi (dal 2011)

Ottorino Barassi (dal 2011)

Ferruccio Novo (dal 2014)

Umberto Agnelli (dal 2015)

Italo Allodi (dal 2017)

Renato Dall'Ara (dal 2017)

Ferruccio Novo è stato il presidente del Grande Torino

Allenatori

Vittorio Pozzo (dal 2011)

Enzo Bearzot (dal 2011)

Ferruccio Valcareggi (dal 2011)

Fulvio Bernardini (dal 2011)

Nereo Rocco (dal 2012)

Carlo Carcano (dal 2014)

Helenio Herrera (dal 2015)

Nils Liedholm (dal 2016)

Cesare Maldini (dal 2016)

Arpad Weisz (dal 2017)

Enzo Bearzot, commissario tecnico dell'Italia campione del mondo nel 1982.

Arbitri