Nel week-end riparte il Mondiale dopo la prima gara stagionale vinta dalla Ferrari di Sebastian Vettel. La corsa sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky.

A due settimane dalla prima gara della stagione, oggi riparte il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio del Bahrein. La seconda corsa di questa edizione è in programma questo pomeriggio alle ore 17:30 italiane, 18:30 locali.

Nel primo Gran Premio asiatico del Mondiale Sebastian Vettel proverà a difendere la vittoria arrivata lo scorso 25 marzo nella gara a Melbourne, in cui il pilota tedesco della Ferrari ha preceduto il campione del mondo in carica Lewis Hamilton e il suo compagno di scuderia Kimi Raikkonen.

A differenza della gara in Australia, l'orario della corsa in Bahrein sarà molto più accessibile per gli appassionati italiani di Formula 1, che per seguirla avranno più di un'opzione sia in televisione che sui servizi streaming.

Vettel ha vinto il primo GP della stagione

Formula 1: dove vedere il GP del Bahrein in TV e in streaming

Come tutti quanti i Gran Premi di questo Mondale di Formula 1, la gara del Bahrein verrà trasmessa in diretta esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Sky e più precisamente su Sky F1 HD, canale 207.

Chi non ha un abbonamento alla pay tv potrà comunque vedere la corsa in Bahrein che sarà visibile anche in chiaro su TV8, canale che però potrà mostrare il Gran Premio soltanto in differita e lo trasmetterà alle 21:30.

In diretta per gli abbonati Sky su Sky F1 HD, canale 207:

Ore 15:30 - Paddock Live

Ore 17:10 - Gara

Ore 20:30 - Replica

Replica su TV8 in chiaro sul digitale terrestre:

Ore 21:30 - Gara

Entrambe le programmazioni saranno visibili sui servizi streaming dei due canali: Sky Go per chi ha l'abbonamento a Sky (dove sarà disponibile anche On Demand) oppure sul sito di TV8. Infine c'è la possibilità di seguire la gara in diretta anche sulla piattaforma NowTv.