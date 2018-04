Pazzesco Seb, primo nel deserto, gestisce gomme e macchina in maniera impeccabile. Mercedes dietro, disastro Raikkonen: pasticcio ai box e investe un meccanico.

1k condivisioni

08 apr 2018 di Francesco Bizzarri

Sebastian Vettel c’è, seconda vittoria consecutiva nella stagione 2018 di Formula 1. Secondo Bottas dopo un ultimo giro incandescente, terzo Lewis Hamilton, quarto un sorprendente Gasly con la Toro Rosso. In Bahrain succede di tutto: strategie, sorpassi, ritiri, incidenti. A pagare sono Raikkonen, ritirato per un pasticcio ai box dopo aver investito un meccanico, e le Red Bull, out entrambe dopo pochi giri.

Allunga in classifica Seb. Ci ha messo il cuore, come sempre, in questa vittoria. Con una sola sosta ha tenuto fino in fondo una Ferrari guidata magicamente. Strategia cambiata in corsa: quella vincente la pesca di nuovo la Ferrari.

In testa al Mondiale di Formula 1, Vettel porta a casa il bottino pieno nelle due prime gare della stagione: 50 punti in classifica. Festeggiano anche in casa Toro Rosso: il quarto posto è il miglior risultato di sempre.

🏁 TOP TEN (CHEQUERED FLAG) 🏁



VET

BOT

HAM

GAS

MAG

HUL

ALO

VAN

ERI

OCO#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/YHRtRBDLFl — Formula 1 (@F1) April 8, 2018

Formula 1 Bahrain, partenza sprint Ferrari

Parte a freccia Sebastian Vettel nel GP del Bahrein di Formula 1. Raikkonen invece si fa passare da Bottas, subito aggressivo. Segue il finlandese, poi Ricciardo e una sorpresa, Gasly su Toro Rosso. Hamilton sempre nono, Verstappen da dietro arriva di gran carriera. Aggressivo sull’inglese, ma poi lo tocca: foratura. Duecento metri più tardi pure Ricciardo alza bandiera bianca: Red Bull con ali bucate. Dopo un giro anche Verstappen, il cambio gomme, parcheggia la sua monoposto.

Occhio ad Hamilton: giro sesto, è quinto. Addirittura fa un triplo su sorpasso con vittime speciali, Magnussen, Hulkenberg e Alonso. Continua la rimonta: quarto. Tempo di pit stop: dentro prima Vettel, Bottas rimane fuori e diventa leader. Al box monta gomma media per poter arrivare fino in fondo. Come sempre, questione di strategie.

Giro 23: Hamilton primo senza sosta, poi Vettel, Bottas e Raikkonen più attardato. Seb passa l’inglese con facilità e con gomma più fresca. Spinge forte il tedesco, con la Mercedes che punta soprattutto su Bottas. Ham questa volta deve fare il gioco dell’aiutante.

Soste decisive e colpi di scena

Pit stop per Hamilton, gomma bianca anche per lui. Bottas vicino a Vettel: al tedesco serviranno 24 secondi di vantaggio per una sosta in più. Poi il colpo di scena: dentro Raikkonen, gomma posteriore sinistra non ancora fissata. Riparte, investe un meccanico. Ritiro per il finlandese e apprensione per l’uomo Ferrari infortunato.

LAP 36/57



Awful pitstop for Ferrari

Raikkonen out of the race

Ferrari mechanic receiving treatment#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/ppqSYyvIH0 — Formula 1 (@F1) April 8, 2018

Ora quelli di Maranello provano a cambiare strategia: Vettel fino in fondo con le stesse gomme. Bottas si avvicina, ma non basta. All'ultimo respiro vince Sebastian Vettel su Ferrari, due vittorie su due in questo 2018. Le Mercedes subito dietro. Delusione Raikkonen, sorpresa Gasly con una Toro Rosso super performante.