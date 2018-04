In un turno con ben 4 posticipi, spicca il ko dei ciociari, raggiunti in seconda posizione dal Palermo. Si ferma l'Empoli capolista: 1-1 a La Spezia. Pokerissimo Ternana.

14 condivisioni

un'ora fa di Luca Guerra

Rallenta la capolista Empoli, ne approfitta solo in parte in Palermo, cade il Frosinone. Movimenti tellurici nei piani alti contraddistinguono la 34^ giornata del campionato di Serie B. Con un minimo comune denominatore: il grande equilibrio, con 22 squadre raccolte in 37 punti e nessun obiettivo ancora pienamente conquistato per nessuna delle partecipanti al torneo.

Una ricetta consueta per la Serie B, confermata al Picco di La Spezia, dove la prima della classe si è fermata complice un pareggio per 1-1. Al vantaggio di Lopez, l'Empoli ha risposto con Piu a metà ripresa, in un pomeriggio che ha visto a secco Caputo e fuori dai giochi Donnarumma. I toscani di Aurelio Andreazzoli restano comunque saldi in vetta e tengono a 9 punti di distanza la terza piazza, ora occupata - per classifica avulsa - dal Frosinone.

I ciociari, tornati alla vittoria nel turno prepasquale contro il Venezia, si fermano infatti a Parma: 2-0 per gli uomini di D'Aversa grazie alla doppietta di uno straripante Di Gaudio, che serve sul piatto la quarta vittoria consecutiva ai ducali, oggi a 2 punti dal secondo posto. Dove si trova il Palermo: i rosanero non vanno oltre l'1-1 interno con il Pescara allenato dall'esordiente Bepi Pillon, capace di raggiungere con la rete di Valzania il centro del provvisorio vantaggio firmato da Coronado. In quota playoff, mezzo passo falso del Bari di Fabio Grosso: 1-1 al San Nicola contro la Salernitana, con Tuia che risponde al vantaggio di Henderson (aiutato da una deviazione di Minala).

Ascoli v Carpi 2-0

Bari v Salernitana 1-1

Cremonese v Foggia 0-4

Palermo v Pescara 1-1

Parma v Frosinone 2-0

Spezia v Empoli 1-1

Ternana v Cittadella 5-1

Venezia v Brescia 1-2

Cesena v Entella 3-0

Pro Vercelli v Novara 0-0

Classifica Serie B, il Parma continua a vincere

In una Serie B caratterizzata dall'equilibrio, rubano l'occhio le goleade di Foggia e Ternana: i rossoneri di Giovanni Stroppa ne rifilano 4 alla Cremonese. Sul terreno dello Zini le reti di Kragl, Mazzeo, Nicastro e Zambelli portano i pugliesi a -2 dai playoff. Meglio ancora fanno gli umbri: 5-1 al Cittadella (ridotto però in 9 al 51' per le espulsioni di Scaglia e Benedetti) con i centri di Montalto, Signori e la tripletta di Tremolada che cancellano il temporaneo vantaggio veneto con Iori. Successo pesante in coda anche per l'Ascoli, che con Monachello e Mengoni regola il Carpi al Del Duca.

Complici i recuperi disputati nel lunedì di Pasquetta, il 34° turno non ha presentato anticipi in calendario: così i posticipi sono stati ben 4. Di questi, 3 nella giornata di domenica: il Venezia cade in casa contro il Brescia, mentre negli incroci salvezza il Cesena supera l'Entella 3-0, mentre Pro Vercelli-Novara finisce 0-0.

Coda di weekend lunedì sera al Partenio-Lombardi di Avellino: gli irpini del nuovo allenatore Foscarini attende un lanciato Perugia, che in caso di vittoria potrebbe agganciare il Parma in quarta posizione.