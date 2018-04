Classifica Serie A, 31^ giornata: il Napoli vince al 95', Juve a +4

Serie A, Mediapro pubblica il bando per i diritti tv

Questa la classifica in Serie A dopo 31 giornate in attesa di Udinese-Lazio (ore 18) e del posticipo di San Siro Milan-Sassuolo

Terminano con un pareggio il derby della Serenissima Sampdoria-Genoa (0-0), e la sfida di Ferrara tra Spal e Atalanta (1-1). La domenica di Serie A si apre con il successo di misura del Torino sull'Inter, grazie al gol di Ljajic (1-0). Vittoria allo scadere del Napoli al San Paolo: il Chievo passa con un gol di Stepinski, poi in quattro minuti arrivano le reti di Milik (89') e Diawara (95').

Negli anticipi della 31^ giornata di Serie A , due le vittorie esterne: la Juventus che supera non senza qualche difficoltà il Benevento (2-4 il risultato finale), e la Fiorentina che batte la Roma all'Olimpico per 2-0.

Gli Azzurri trovano il successo allo scadere, il campionato è ancora vivo. Sconfitte per Roma e Fiorentina

