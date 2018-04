Argentina, bombe carta in campo: l'arbitro sospende Colón-Vélez

Tre esplosioni in venti minuti: l'arbitro Merlos costretto a spedire i giocatori negli spogliatoi

8 ore fa

La partita in programma tra Colón e Vélez Sarsfield della Superliga argentina è stata sospesa "per mancanza di sicurezza" al 22' del primo tempo dall'arbitro Andrés Merlos, dopo che ripetute bombe carta sono state esplose nei pressi dell'area di rigore difesa da César Rigamonti, il portiere della squadra ospite.

Tre esplosioni: la prima dopo cinque minuti, la seconda al quarto d'ora: la terza, pochi minuti dopo, ha decretato la definitiva sospensione del match.

#TNTSports | "Es una vergüenza, esto debería ser una fiesta. Hay que erradicar esta locura a la que llaman folclore del fútbol", indignado César Rigamonti tras la suspensión del partido.

#Colón 🆚 #Vélez pic.twitter.com/lD1CrtldhI — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) April 7, 2018

Durante la settimana, la Superliga presenterà la sua relazione arbitrale alla Corte disciplinare dell'AFA per determinare eventuali sanzioni. Sembra che all'origine del gesto ci sia una ritorsione della tifoseria locale contro la società, rea di non aver ceduto alle richieste di denaro per affrontare le trasferte di campionato.