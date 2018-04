Nei suoi 129 anni di storia sono 24 le squadre che si sono laureate campioni d'Inghilterra: guida la classifica il Manchester United con 20 affermazioni.

7 ore fa

La Premier League è oggi il campionato più ricco e seguito al mondo, per molti persino il più bello e avvincente, capace di donare spettacolo anche in gare apparentemente senza importanza. Merito dell'atmosfera che è possibile respirare nella massima serie inglese, un mix di modernità e sapori antichi: gli stadi di ultima generazione e i grandi investitori stranieri infatti non sono riusciti a cancellare la magia di quello che è il campionato più antico al mondo, che vide i suoi primi protagonisti ergersi a eroi mentre il resto del mondo praticamente ignorava l'esistenza del football.

Nata come movimento autonomo di club desiderosi di giocare ogni anno un numero prestabilito di partite, la Football League presto appianò le proprie divergenze con la Football Association, e insieme i due organi gestirono la piramide calcistica inglese per oltre un secolo. Nel 1992, però, i 22 club di massima divisione effettuarono una nuova scissione, abbandonando la stessa Football League che di fatto aveva creato il campionato di calcio in Inghilterra: alla base di questa decisione il desiderio delle squadre di trattare singolarmente diritti tv e contratti di sponsorizzazione.

Fu così che nacque la Premier League, integrata nel sistema calcistico inglese come massima serie per evitare spaccature che avrebbero danneggiato l'intero movimento. Da allora la crescita del prodotto è stata costante, riportando il campionato degli inventori del football in cima alle preferenze dei tifosi di tutto il mondo.

Il Preston North End che conquistò da imbattuto la prima edizione del campionato inglese.

L'albo d'oro della Premier League e del campionato inglese

Con la conclusione di questa stagione saranno trascorsi 129 anni dalla nascita del massimo campionato inglese, anche se le edizioni totali del torneo, tra First Division e Premier League, sono state 118 a causa delle due interruzioni forzate dovute alla guerra. Nella seconda occasione il football comunque non si fermò, mettendo in scena un torneo denominato "Wartime League" che però non ha mai avuto i crismi dell'ufficialità.

La Football League è il campionato di calcio più antico al mondo: la sua prima edizione andò in scena addirittura nel lontano 1888/1889, un periodo in cui il calcio era praticamente sconosciuto al di fuori del Regno Unito. Il torneo fu da subito professionistico, dato che fu per questo motivo che prese forma: i dodici club fondatori desideravano affrancarsi dal potere della Football Association e allo stesso tempo calendarizzare le proprie stagioni per incrementare le proprie entrate dai botteghini con gare che sicuramente sarebbero state disputate.

1888/1889 - Preston North End

1889/1890 - Preston North End

1890/1891 - Everton

1891/1892 - Sunderland

1892/1893 - Sunderland

1893/1894 - Aston Villa

1894/1895 - Sunderland

1895/1896 - Aston Villa

1896/1897 - Aston Villa

1897/1898 - Sheffield United

1898/1899 - Aston Villa

1899/1900 - Aston Villa

1900/1901 - Liverpool

1901/1902 - Sunderland

1902/1903 - Sheffield Wednesday

1903/1904 - Sheffield Wednesday

1904/1905 - Newcastle United

1905/1906 - Liverpool

1906/1907 - Newcastle United

1907/1908 - Manchester United

1908/1909 - Newcastle United

1909/1910 - Aston Villa

1910/1911 - Manchester United

1911/1912 - Blackburn Rovers

1912/1913 - Sunderland

1913/1914 - Blackburn Rovers

1914/1915 - Everton

SOSPENSIONE PRIMA GUERRA MONDIALE

1919/1920 - West Bromwich Albion

1920/1921 - Burnley

1921/1922 - Liverpool

1922/1923 - Liverpool

1923/1924 - Huddersfield Town

1924/1925 - Huddersfield Town

1925/1926 - Huddersfield Town

1926/1927 - Newcastle United

1927/1928 - Everton

1928/1929 - Sheffield Wednesday

1929/1930 - Sheffield Wednesday

1930/1931 - Arsenal

1931/1932 - Everton

1932/1933 - Arsenal

1933/1934 - Arsenal

1934/1935 - Arsenal

1935/1936 - Sunderland

1936/1937 - Manchester City

1937/1938 - Arsenal

1938/1939 - Everton

SOSPENSIONE SECONDA GUERRA MONDIALE

1946/1947 - Liverpool

1947/1948 - Arsenal

1948/1949 - Portsmouth

1949/1950 - Portsmouth

1950/1951 - Tottenham Hotspur

1951/1952 - Manchester United

1952/1953 - Arsenal

1953/1954 - Wolverhampton Wanderers

1954/1955 - Chelsea

1955/1956 - Manchester United

1956/1957 - Manchester United

1957/1958 - Wolverhampton Wanderers

1958/1959 - Wolverhampton Wanderers

1959/1960 - Burnley

1960/1961 - Tottenham Hotspur

1961/1962 - Ipswich Town

1962/1963 - Everton

1963/1964 - Liverpool

1964/1965 - Manchester United

1965/1966 - Liverpool

1966/1967 - Manchester United

1967/1968 - Manchester City

1968/1969 - Leeds United

1969/1970 - Everton

1970/1971 - Arsenal

1971/1972 - Derby County

1972/1973 - Liverpool

1973/1974 - Leeds United

1974/1975 - Derby County

1975/1976 - Liverpool

1976/1977 - Liverpool

1977/1978 - Nottingham Forest

1978/1979 - Liverpool

1979/1980 - Liverpool

1980/1981 - Aston Villa

1981/1982 - Liverpool

1982/1983 - Liverpool

1983/1984 - Liverpool

1984/1985 - Everton

1985/1986 - Liverpool

1986/1987 - Everton

1987/1988 - Liverpool

1988/1989 - Arsenal

1989/1990 - Liverpool

1990/1991 - Arsenal

1991/1992 - Leeds United

1992/1993 - Manchester United

1993/1994 - Manchester United

1994/1995 - Blackburn Rovers

1995/1996 - Manchester United

1996/1997 - Manchester United

1997/1998 - Arsenal

1998/1999 - Manchester United

1999/2000 - Manchester United

2000/2001 - Manchester United

2001/2002 - Arsenal

2002/2003 - Manchester United

2003/2004 - Arsenal

2004/2005 - Chelsea

2005/2006 - Chelsea

2006/2007 - Manchester United

2007/2008 - Manchester United

2008/2009 - Manchester United

2009/2010 - Chelsea

2010/2011 - Manchester United

2011/2012 - Manchester City

2012/2013 - Manchester United

2013/2014 - Manchester City

2014/2015 - Chelsea

2015/2016 - Leicester City

2016/2017 - Chelsea

Nella lunga storia del massimo campionato inglese, Sir Alex Ferguson detiene con 13 il record di vittorie come manager.

Vittorie per club: comanda il Manchester United con 20 titoli

A guidare la classifica dei club più vittoriosi è il Manchester United, che dal 1992 a oggi è stato capace di laurearsi campione d'Inghilterra ben 13 volte raggiungendo così un totale di 20 trionfi: inseguono il Liverpool, dominatore degli anni '70, e l'Arsenal rispettivamente con 18 e 13 vittorie. In totale sono 24 le squadre che sono state capaci di vincere il campionato inglese, cinque - Ipswich Town, Leicester City, Nottingham Forest, Sheffield United e West Bromwich Albion - in una sola occasione.

Manchester United - 20

Liverpool - 18

Arsenal - 13

Everton - 9

Aston Villa - 7

Sunderland - 6

Chelsea - 6

Manchester City - 4

Newcastle United - 4

Sheffield Wednesday - 4

Blackburn Rovers - 3

Huddersfield Town - 3

Leeds United - 3

Wolverhampton Wanderers - 3

Burnley - 2

Derby County - 2

Portsmouth - 2

Preston North End - 2

Tottenham Hotspur - 2

Ipswich Town - 1

Leicester City - 1

Nottingham Forest - 1

Sheffield United - 1

West Bromwich Albion - 1

Quinto bomber di sempre nella storia del calcio inglese, Alan Shearer è il miglior marcatore nella storia della Premier League con 260 reti realizzate.

Le curiosità sul campionato più antico al mondo