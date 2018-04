Giallorossi favoriti, ma l'1 è comunque ben pagto. Interessanti anche le quote per i gol di De Rossi e Manolas dopo le autoreti contro il Barcellona.

07 apr 2018 di Elmar Bergonzini

Sarà una partita particolare, nella quale verrà sicuramente ricordato anche Davide Astori. Nell'anticipo della Serie A si sfidano infatti Roma e Fiorentina, le ultime due squadre dello sfortunato difensore scomparso il mese scorso.

La Fiorentina da quel maledetto 4 marzo le partite le ha vinte tutte. All'Olimpico però non sarà facile confermarsi: fra i viola mancherà infatti Chiesa squalificato e la Roma, che in questo momento è terza in Serie A, ha solo 3 punti di vantaggio sulla Lazio quinta.

Per la squadra di Di Francesco è quindi fondamentale vincere per proseguire nella corsa alla Champions League. La Fiorentina è però in piena corsa per un posto che garantisca la partecipazione alla prossima Europa League. Di sicuro non avrà un atteggiamento arrendevole.

Serie A, I pronostici di Roma-Fiorentina: le quote dei bookmakers

Esito 1X2

Per tutti i bookmakers la Roma è favorita ma la quota, particolarmente alta, dimostra che il risultato non è affatto scontato. L'1 dei giallorossi oscilla infatti dall'1,72 all'1,83 (William Hill). Relativamente ben quotato anche l'X: si passa dal 3,40 al 3,79 (Bet365). Il 2 della Fiorentina nella prossima di Serie A è in lavagna da un minimo di 4,5 a un massimo di 4,75.

Goal-No Goal

Interessante la quota del goal-no goal. I giallorossi vantano la quarta miglior difesa del campionato, ma sia i romani che i toscani segnano con frequenza. Per i bookmakers per questo è nettamente favorito il goal, in lavagna da 1,75 a 1,80. Alta la quota per quel che riguarda il no goal(Unibet lo paga 2,02).

Under/ Over 2,5

Proprio visto il rendimento dei due attacchi è anche favorito l'over rispetto all'under. Anche qui però regna l'incertezza, le quote, infatti sono piuttosto alte. Che nella partita ci saranno più di 2 gol è in lavagna a 1,83 (Starvegas), a 2,00 il fatto che invece ci saranno meno di tre reti. Attenzione ai precedenti però: la Roma ha infatti fatto registrare appena 11 over (solo il Genoa meno), la Fiorentina in questo è molto più equilibrata (15 over e 15 under).

Risultato esatto

Per chi ama azzardare c'è anche la possibilità di giocarsi il risultato esatto: lo 0-0 è quotato ben a 11,5. Altissime, ovviamente, anche le quote per il 4-2 che si è verificato nella gara d'andata: la vittoria con tale risultato da parte della Roma è data a 41, il 2-4 è invece in lavagna a 111. Stando alle quote il risultato più probabile è l'1-1, dato a 7. L'1-0 per i giallorossi paga invece 7,5. Non molto più alta la quota per il 2-1 (8.00) o il 2-0 (8,50).

Marcatori

I giocatori in odore di gol? In casa Roma il favorito è Dzeko, in lavagna a 1,90, a 2,50 Schick e Under, a 3,00 Perotti. Interessanti le quote di De Rossi (7,50) e Manolas (12) che vorranno riscattare le autoreti col Barcellona. In casa viola i più pericolosi sono Simeone (3,00) e Thereau (3,50).

Le curiosità sulla partita di Roma

Dopo una lunga astinenza Simeone ha segnato due gol nelle ultime due partite di Serie A: non va a segno da tre gare di fila dal gennaio del 2017.

Simile il momento di Dzeko: il bosniaco ha segnato 5 gol nelle ultime 5 partite ufficiali giocate dopo averne realizzati appena 4 nelle 24 gare precedenti.

Nainggolan ha un conto aperto con la Fiorentina: solo contro l'Inter ha segnato più che contro i viola (5 e 3 reti).

Nelle ultime 8 giornate di Serie A la squadra di Pioli ha concesso appena 23 tiri nello specchio, tanti quanto nelle precedenti 4 partite.

La Roma si esalta nella ripresa: 9 degli ultimi 10 gol dei giallorossi sono arrivati nella ripresa.

La Fiorentina ha conquistato 10 punti nelle ultime 4 trasferte di Serie A. I viola non restano imbattuti per 5 partite di fila lontano dal Franchi dal 2014.

La squadra Pioli ha inoltre vinto le ultime 5 partite di Serie A. I toscani, in tutta la storia, solo una volta hanno fatto meglio (6 vittorie di fila nel 1960).

Contro la Fiorentina all'Olimpico la Roma si esalta: i giallorossi hanno vinto gli ultimi 5 scontri diretti casalinghi contro i toscani. In tre delle ultime 4 sfide la Roma ha segnato almeno quattro gol contro la Fiorentina.