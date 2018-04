Con i Reds a un passo dalla semifinale di Champions League il tedesco rischia di aver terminato la stagione. Potrebbe saltare anche il torneo in Russia.

07 apr 2018 di Elmar Bergonzini

Allarme rosso, allarme Reds, allarme Mondiali. Preoccupano le condizioni di Emre Can. Il centrocampista tedesco del Liverpool, indisponibile da un paio di settimane a causa di un problema alla schiena, non sta affatto bene. Sembrava fosse un infortunio di poco conto, ma la realtà sembra essere diversa.

La notizia è amara sia per Klopp che per Low. Il tecnico del Liverpool rischia seriamente di perdere uno dei suoi giocatori migliori per il resto della stagione. Il problema riguarda anche il selezionatore della nazionale tedesca che, in tal caso, perderebbe una pedina importante per i Mondiali.

Va fatta una precisazione: il Liverpool non ha ancora comunicato nulla. Non si hanno dei tempi di recupero precisi per quel che riguarda Emre Can. Da un certo punto di vista può essere una bella notizia, ma forse anche lo staff medico dei Reds è in difficoltà. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, la sua stagione sarebbe finita.

La situazione personale di Can fra l'altro è ancor più complicata. Il suo contratto con il Liverpool scade infatti a fine anno e su di lui ci sono alcuni dei più importanti club d'Europa (la Juventus sembra essere in vantaggio su tutti). Non che possa avere difficoltà a trovare una sistemazione, ma sicuramente prima di ingaggiarlo Can verrebbe controllato con particolare attenzione.

Questo però per il momento non è affatto il problema principale. Il centrocampista tedesco, oltre ai Mondiali, rischia di dover saltare alcune partite molto importanti per il Liverpool. I Reds, che hanno battuto 3-0 il Manchester City nell'andata dei quarti di Champions League, sono infatti a un passo dalla semifinale e hanno sicuramente bisogno di Can. Per questo, nelle ultime ore, sta suonando l'allarme rosso. Per Klopp, così come per Low, sarebbe davvero un problema...mondiale.